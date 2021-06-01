Halka arz çılgınlığı ivme kaybetti

Şebnem TURHAN

Pandemi tüm dünyada olduğu gibi sermaye piyasalarına ilgiyi arttırdı ve halka arz çılgınlığı 2020’nin ikinci yarısından itibaren Türkiye piyasalarına da damga vurdu. 2021 yılı ise çok daha hızlı başladı ve bugüne kadar 20 tane halka arz onay aldı 16’sının halka arzı tamamlandı ve 14’ü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Bu hafta ise 4 yeni halka arz daha talep toplayacak. Cuma günü talep toplaması sona eren ATP Bilgisayar ve Boğaziçi Beton’un halka arz büyüklükleri 580 milyon lira oldu. Ancak halka arzlarda yerli bireysel yatırımcının ilgisinin düştüğü de görüldü. Toplamda da son 15 günde yaklaşık 3.3 milyar liranın piyasadan bu halka arzlara girmesi bekleniyor. Analistler bu halka arzlarda yeni para girişi olmayacaksa 300 milyon dolarlık bir baskının borsayı yüzde 2-3 düşürebileceği uyarısı yapıyor.

İlk kez 4 halka arza birden onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçen hafta 4 halka arza birden onay vererek bu alanda kendi rekorunu kırdı. Bu halka arzlarda ÜNLÜ&Co dün ve bugün 6.9 liradan, BMS Çelik Hasır dün ve bugün 4.87 liradan talep topladı. Başkentgaz, 3-4 Haziran tarihlerinde hisse başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak. OYAK Yatırım için ise 2-3-4 Haziran’da 18,65 liradan talep toplanacak.

ÜNLÜ&Co'nun halka arz büyüklüğünün 314.7 milyon lira, BMS Çelik Hasır'ın ise 75.5 milyon lira olması bekleniyor. Bu hafta talep toplayacak Başkentgaz 1.7 milyar lira ve Oyak Yatırım 613.5 milyon liralık büyüklüğüyle öne çıkıyor. Oyak Yatırım bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle, Başkentgaz oransal dağıtım yöntemiyle, ÜNLÜ&Co yurtiçi bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle, BMS Çelik Hasır da eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek.

Hem yabancı hem bireysel yatırımcı durdu

Cuma günü halka arzını tamamlayan ATP Bilgisayar’ın hisselerine 37 bin 168 yurt içi bireysel yatırımcı talebi gelirken toplam halka arz büyüklüğü 180 milyon lira olarak açıklandı. Planlanan tahsilatta yurtiçi bireysel yatırımcıya yüzde 70 oranında pay verilmesi hedeflenirken talep yüzde 40'ta kaldı ve sonuçta yüzde 64,48 oranında pay yurtiçi bireysel yatırımcıya verildi. Yurtiçi kurumsal yatırımcılara ise yüzde 20 pay ayrılmıştı talep yüzde 59,23 seviyesinde gerçekleşirken dağıtım yüzde 34,63 oldu. Yabancı yatırımcıya ise yüzde 10 olarak planlanan tahsilat yüzde 0,56 gelen taleple beraber yüzde 0,89'da kaldı.

Yine cuma halka arzı tamamlanan Boğaziçi Beton halka arzında da sonuç aynı oldu. Halka arz büyüklüğü 399 milyon lira oldu. Halka arzta yurtiçi bireysel yatırımcıya yüzde 60 oranında pay ayrılmıştı talep yüzde 45,4 seviyesinde geldi ve dağıtımda yüzde 60 oran yakalandı. Yurtiçi kurumsal yatırımcıya ise yüzde 30 pay ayrılmıştı yüzde 46,8'lik talep geldi ve yüzde 30 pay dağıtıldı. Yurtdışı kurumsal yatırımcıya yüzde 10 ayrılan paya karşılık yüzde 7,8 talep geldi ve yüzde 10 dağıtım gerçekleştirildi.

Önceki halka arzlarda yüzbinleri aşan yerli bireysel yatırımcı sayısına ulaşılırken son iki halka arzda ATP Bilgisayar'a 37 bin 168, Boğaziçi Beton'a ise 42 bin 345 yerli bireysel yatırımcıdan talep geldi.

Analistler halka arzlara bir ara verilmesi gerektiği görüşünde. Hem sermaye girişindeki tıkanmanın hem de talepte yaşanan doygunluğun bir mola ihtiyacını ortaya çıkardığını kaydeden analistler Borsa İstanbul’daki dalgalı seyirin de şirketler ve yatırımcılar için risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

510 milyon TL fiyat istikrarı için ayrıldı

Başkentgaz, 3-4 Haziran tarihlerinde hisse başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak. Doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk halka arzı gerçekleştirecek şirket, son yılların en büyük halka arzlardan birine imza atmış olacak. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji’ye ait 175 milyon TL’lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak. Ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz’ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, “BASGZ” işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Halka açılacak hisselerinin yüzde 40’ı Torunlar Grubu ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek payların yüzde 36’sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 18’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6’sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL’yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek tutar.

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, “1.9 milyar TL net nakit varlığı bulunan şirketimizin, son 12 aylık dönemde cirosu 5.2 milyar TL, FAVÖK ( EBITDA) 841 milyon TL olarak gerçekleşti. En büyük özel doğalgaz dağıtım şirketi olarak Borsa İstanbul’a kote olmaya hazırlanan ilk doğalgaz dağıtım şirketi de biziz. Düzenli nakit ve kâr üreten bir şirketiz. Doğalgaz ihtiyacı hiç bitmeyecek. Dolayısıyla Başkentgaz, büyümeye ve kâr üretmeye devam edecek. Bu yıl 525 milyon TL, önümüzdeki 6 yıllık dönemde ise 300 milyon dolarlık yatırım yapma hedefimiz va” diye konuştu.

Karının tamamını yatırımcıyla paylaşacak

Torunlar Grubu CFO’su ve Başkentgaz Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç ise; Başkentgaz’ın yatırımcılar için cazip ve kârlı bir şirket olduğunu söyleyerek “İzahnamemizi inceleyen yatırımcıların düzenli temettü dağıtım politikamız sayesinde halka arzımıza ilgi göstereceklerini düşünüyoruz. Başkentgaz, yasal olarak dağıtabileceği kârın tamamını yatırımcıları ile paylaşmayı ve nakit olarak dağıtmayı planlıyor. 2021’in ilk üç ayında 410 milyon TL net kâr elde eden Başkentgaz, 2021 yılı dağıtılabilir kârının tamamını da yatırımcıları ile paylaşacak” dedi.

Oyak Yatırım 3 gün talep toplayacak

Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu onaylanan Oyak Yatırım halka arzı sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran’da gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda ek pay satış hakkının kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilecek. Halka arz büyüklüğünün 613.5 milyon lira olması net gelirin ise 597.3 milyon lira olması öngörülüyor. Oyak Yatırım izahnamesinde halka arz gelirinin yüzde 15'inin bilgi işlem yatırımlarına gideceği yüzde 42,5'lik kısmının ise müşterilerinin menkul kıymet işlemleri için sağlanan kredi finansmanına aktarılacağı yer aldı. İzahnamede halka arz gelirinin yüzde 42,5'inin ise diğer borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasında ve şirket portföyüne yapılacak sermaye piyasası aracı yatırımlarında kullanılmasının planlandığı kaydedildi. Halka arz edilen payların yüzde 35'i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 30'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

BMS Çelik Hasır geliri işletme sermayesine

BMS Çelik Hasır'ın halka arzı dün başladı. InvestAZ Yatırım tarafından halka arz edilen BMS Çelik Hasır 4.87 TL fiyatla Borsa İstanbul'da dün ve bugün talep topladı. BMS Çelik Hasır halka arzında eşit oran ve tek fiyat ile talep toplandı. Yani yatırımcılar portföy büyüklükleri ne olursa olsun diğer yatırımcılarla eşit haklara sahip oldu. Şirket halka arz maliyetleri çıkarıldığında halka arzdan net 28 milyon 620 bin lira gelir elde etmeyi planlıyor. Bu gelirin yüzde 79,36'sı yani 22.7 milyon lirası işletme sermayesi olarak kullanılacak. Gelirin 907.9 bin lirası yani yüzde 3,17'si Yapı Kredi Bankası'na kredi ödemesi olarak gidecek. Gelirin yüzde 17,47'si yani 5 milyon lirası da Vakıfbank'a rotatif kredi ödemesi olarak kullanılacak.