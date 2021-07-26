‘Halka Arz Endeksi’ dolar bazında yüzde 21 prim yaptı

Şebnem TURHAN

Geçen yılın tamamında ise halka arz endeksi yüzde 197,12, BİST TUMY endeksi yüzde 124,73 ve spor endeksi yüzde 92,24 ile dikkat çekmişti. BİST 100 ise yüzde 29,06 getiri sağlamıştı. Hem geçen yılın hem de bu yılın ilk yarısının kaybedeni ise bankacılık endeksi oldu. Geçen yılı yüzde 2,74 kayıpla tamamlayan bankacılık endeksi bu yılın ilk yarısında ise yüzde 23,25 kaybettirdi.

19 Mart’tan sonra negatife döndü

Borsa İstanbul BİST100 endeksi aslında yıla iyi başlamış ve 19 Mart’a kadar hem TL bazında hem de dolar bazında pozitif bölgede kalmayı başarmıştı. 19 Mart itibariyle yılsonuna göre TL bazında yükseliş yüzde 3,54, dolar bazında ise yüzde 6,64 yükseliş göstermişti. TL’deki değer kazanımı da dolar bazında endeksin yükselişini desteklemişti. Ancak bilindiği üzere sürpriz bir şekilde gerçekleşen Merkez Bankası başkanı görevden alma süreciyle rüzgâr tersine döndü. Bu tarihten itibaren BİST100 endeksi yönünü aşağıya çevirdi. Türk Lirası da dolar karşısında değer kaybı yaşamaya başladı. Ve ilk yarı tamamlandığında BİST100 endeksi TL bazında yüzde 8,15, dolar bazında ise yüzde 21,58 kayıp yaşadı. 31 Aralık 2020'yi 1476 puandan tamamlayan BİST100 endeksi dolar bazında ise 198.6 seviyesindeydi. İlk yarı sonunda ise endeks TL bazında 1356 puana dolar bazında ise 155.4 puana indi.

Yerli bireyselin tercihi kazandırdı

İlk yarı performansları incelendiğinde TL bazında 11 endeks pozitif tarafta kalırken dolar bazında sadece 3 endeks yükseliş sağlayabildi. Halka arz endeksi ise hem TL hem de dolar bazında sağladığı getiri ile öne çıktı. Borsadaki yerli bireysel yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği halka arz endeksi ilk yarını TL bazında yüzde 41,9, dolar bazında ise yüzde 21,15 getiri sağlayarak bitirdi.

Yabancının gözdesi Erdemir endeksi sırtladı

İlk yarıda dolar bazında da yüzde 1 yükseliş sağlayan metal ana endeksi biraz da normalleşme sürecinde yükselen emtia fiyatlarıyla da ilgili. Yabancı kurumların neredeyse tamamının raporlarında al tavsiyesi alan Erdemir’in hisse fiyatlarındaki yükseliş metal ana endeksinin performansında etkili oldu. Erdemir ilk yarıda TL bazında yüzde 52,67 getiri sağladı. Dolar bazında yükselişi ise yüzde 33,98. Dolar bazında yüzde 0,3 TL bazında yüzde 17,47 ilk yarı performansı sergileyen inşaat endeksi oldu. Endeksteki ağırlığı yüzde 81,22 olan Enka İnşaat sektörü sırtladı.

Bankacılık endeksi toparlanamıyor

İlk yarıda en kötü performansı orman kağıt basım endeksinde yaşandı. TL bazında ilk yarıda yüzde 34,3 gerileyen endeks dolar bazında ise yüzde 43,9 kaybettirdi. İkincilik likit bankacılık endeksinde. TL bazında yüzde 23,52, dolar bazında yüzde 34,7 düşüş var. Bankacılık endeksindeki olumsuz seyir bu yılın ilk yarısında da devam etti. Geçen yılı TL bazında yüzde 2,74, dolar bazında yüzde 22,18 kayıpla tamamlayan bankacılık endeksi ilk yarıda TL bazında yüzde 23,25, dolar bazında ise yüzde 34,47 düşüş gösterdi. Bankacılık hisseleri yabancı yatırımcının özellikle tercih ettiği hisselerin başında geliyor. Son 1.5 yıldır hisse senedinden çıkış yapan yabancı yatırımcının tercihi bu hisselerdeki düşüşün de sürekliliğine neden oluyor. Yine banka hisselerinin ağırlıklı olduğu mali endeks de ilk yarıda TL bazında yüzde 17,86, dolar bazında yüzde 29,87 düştü. Ticaret endeksi dolar bazında yüzde 29,56 kaybettirirken gayrimenkul yatırım ortaklıklarının TL bazındaki kaybı yüzde 14,95 olarak belirlendi. Holding endeksi TL bazında yüzde 13,7, dolar bazında ise yüzde 26,31 kaybettirdi.

Turizm ve ulaştırmada umut veren performans

Pandemi nedeniyle geçen yıl oldukça zor günler yaşayan turizm ve ulaştırma sektörü bu yılın ilk yarısında aşının ve aşının sağladığı normalleşme adımları sayesinde daha olumlu bir performans gösteriyor. Ulaştırma endeksi ilk yarıda TL bazında yüzde 1,82 getiri sağlarken dolar bazında yüzde 13,06 kaybettirdi. Turizm endeksi ise TL bazında yüzde 14,01 yükseldi dolar bazındaki kaybı ise yüzde 2,66 ile sınırlı kaldı.

BİST TUMY ilk yarıda favorilerde değil

Geçen yıl yerli bireysel yatırımcının hisse senedi piyasasına ilgisinin artması BİST100 dışı hisselerde olağanüstü hareketlilik yaratmıştı. Bazı şirket hisseleri yüzde 3 binlere yakın yükselişler yaşamış bu tarz hisselerin içinde yer aldığı BİST TUMY endeksi de hızlı bir getiri sağlamıştı. Geçen yılın tamamında BİST TUMY endeksinde TL bazında yüzde 124,7, dolar bazında yüzde 79,8 yükseldi. Bu yılın ilk yarısında BİST TUMY geçen yılın performansından uzak bir görüntü sergiledi. TL bazında yüzde 1,65 kaybettiren BİST TUMY dolar bazında ise yüzde 16,03 düştü. Olağandışı hareketlerin yaşandığı hisselere karşı yatırımcılar uyarılmıştı.