Halka arz geliri büyümeye kullanılacak

Şebnem TURHAN

Destek Faktoring Genel Müdürü Nuray Elmastaş, halk arzdan elde edilecek kaynağın tamamının sermaye artışı yoluyla şirket bünyesinde kalacağını belirterek “Şirketin karlı büyüme stratejisine paralel olarak faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacaktır” dedi.

Kasım 2020’den bu yana yurtiçi piyasalarda gerçekleşen halka arzlarda, kurumsal bir yapıya sahip, güçlü sermayesi ve halka arz hikayesi olan şirketlere yatırımcı ilgisi olduğunu belirten Elmastaş, “Borsa İstanbul’un 2021 yılında tüm zamanların en yüksek endeks seviyelerine ulaşması da halka arzlar için elverişli bir ortam sunuyor. Destek Faktoring olarak biz de güçlü sermaye yapımız ve yatırım hikayemiz ile halka arz çalışmalarına başladık. Bu doğrultuda, SPK’ya halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik ve taslak izahnamemizi kurumsal internet sitemizde yayınladık” diye konuştu.

Elmastaş, taslak izahnamenin şirketimiz kurumsal internet sitesinde yayımlandığını ve SPK’nın incelemesinin devam ettiğini belirterek SPK onayına tabi olmak üzere, halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 25,00- 28,75 arasında olmasını planladıklarını dile getirdi.

Destek Faktoring’in yüzde 100 hissesinin Destek Holding’e ait olduğunu, Destek Holding’in de yüzde 99,9 hissesinin ise Altunç Kumova’ya ait olduğunu söyleyen Elmastaş, “Destek Faktoring’in 30.06.2021 tarihi itibarı ile 1.6 milyar TL aktif büyüklüğü, 621 milyon TL özkaynağı, 67 milyon TL 6 aylık net karı bulunmaktadır. Mevcut durumda aktif büyüklüğümüz 1 milyar 750 milyon TL’ye ulaşmıştır” dedi.

30 Haziran 2021 itibarıyla Destek Faktoring’in sektördeki 55 şirketin faktoring alacakları içerisindeki payının yüzde 3,3 ve takipteki alacaklar içinde payının yüzde 1,4 olduğunu kaydeden Elmastaş, “Destek Faktoring’in sektörün toplam özkaynakları içerisindeki payı yüzde 6,3 ve sektörün toplam net kârı içerisindeki payı yüzde 7,7’dir” dedi.

Yatırım bankası şirketin iştiraki olacak

Elmastaş, Destek Faktoring’in finansal hizmetler grubu olma hedefine paralel yaptıkları başvuruya istinaden şubat ayında BDDK’dan 300 milyon TL sermaye şartı ile yatırım bankası kuruluş izni aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Faaliyete geçecek yatırım bankası faktoring şirketimizin iştiraki konumunda olacaktır. Temmuz ayı itibariyle gerekli prosedürler tamamlanmış ve faaliyete geçmek üzere BDDK’ya başvuruda bulunmuş durumdayız. Şu anda denetim süreci devam etmekte olup sürecin tamamlanmasını müteakip yakın bir zamanda faaliyet iznini almayı hedefl iyoruz. Türkiye’de gerçek anlamda yatırım bankacılığına ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve bu açığı gideren enerjik, dinamik ve esnek bir yatırım bankası olmayı hedefliyoruz. Amacımız sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyen, çevreci ve yeni teknolojilere uyum sağlayan ve aynı zamanda kurumsal-ticari bankacılıkta etkin bir yatırım bankası olmaktır.”