Halka arz geliri kapasitenin artırımına gidecek

İttifak Holding’in gıda sektöründe 33 yıldır faaliyet gösteren şirketi Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin şirket paylarının halka arzı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Dün başlayan ve bugün sona erecek talep toplama ile şirketin halka arzı Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ve “sabit fiyatla talep toplama yöntemi” ile gerçekleştirilecek. Halka arzda fiyat, 1 TL nominal değerli hisse için 3,06 TL olarak belirlendi. Halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.

Selva Gıda’nın halka arzında, Şirket çıkarılmış sermayesi 65 milyon TL’den 78 milyon TL’ye artırılarak ihraç edilecek 13 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding’in sahip olduğu 13 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Selva Gıda’nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 26 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 33,33 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 79 milyon 560 bin TL olacak.

Pazar payının artırılması hedefleniyor

Halka arz geliri ile Selva Gıda’nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına dikkat çeken Selva Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, “Selva olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar yapan bir şirketiz. Selva Gıda mevcut haliyle 340 ton irmik, 125 ton un ve 210 ton makarna olmak üzere günlük toplam 675 ton üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en modern tesislerinden birine sahiptir. Buğday depolama çelik silo yatırımı, irmik değirmeni revizyon yatırımı, makarna kapasite artırımı, ürün çeşitlendirme ve iyileştirme yatırımları yaparak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kumru, “Selva Gıda sadece bir makarna veya un üreticisi değil, aynı zamanda sağlıklı yaşama hizmet eden fonksiyonel ürün gruplarıyla 15 kategoride 180’den fazla ürün çeşidine sahip bir markadır. Ticari kaygılar nedeniyle gün geçtikçe gıdaların doğallığını kaybettiği, sağlıklı olmanın ve sağlıklı kalabilmenin her geçen gün öneminin arttığı günümüzde, Selva Gıda olarak tüketicimize katkısız ve sağlıklı gıda ürünleri sunmayı kendimize düstur edindik” diye konuştu.

Consus Enerji halka arz yolunda ilk adımı attı

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki Consus Enerji esas sözleşmesinde halka arza yönelik değişiklik yapmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra enerji hizmetleri ve verimliliği alanlarında faaliyet gösteren Consus Enerji, birleşik ısı ve güç sistemleri alanında (kojenerasyon / trijenerasyon ) Yap-İşlet iş modeli ile Türkiye’nin en büyük kurulu gücüne sahip enerji hizmet firması (ESCo) olarak görülüyor. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen biyokütle enerji üreticilerinden biri olan Consus Enerji, 40 MW’ı biyokütle ve güneşten oluşan yenilenebilir kaynaklardan, kalan kısmı ise birleşik ısı ve güç tesislerinden oluşmak üzere toplam 94,1 MW’lık kurulu güce ulaştı. Consus Enerji ağırlıklı olarak tarımsal atıklardan enerji üretilen ve 12 MW’ı Aydın, 12 MW’ı Mardin ve 5,2 MW’ı Şanlıurfa tesisinden olmak üzere bu alanda 29,2 MW’lık kurulu güce sahip. Consus Enerji, geçtiğimiz yıl bu üç tesisten 171 milyon kWh elektrik üreterek 65 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladı. Consus Enerji’nin üç tesisi de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında yer alıyor.