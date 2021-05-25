Halka arz gelirinin yarısı borç kapatacak

Şebnem TURHAN

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arzına onay alan Boğaziçi Beton 26-27-28 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla paylarının halka arz edilecek olan Boğaziçi Beton’un halka arzda pay başına talep toplama fiyatı ise 3.50 TL olarak belirlendi. Halka arzda Boğaziçi Beton'un mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.

Şirketin halka arzdan elde edeceği fonun maliyetlerin çıkarılması sonucunda 339 milyon lira olması bekleniyor. İzahnamede yer alan bilgilere göre net halka arz gelirinin yüzde 20'i 67.8 milyon lira yatırımlar için kullanılacak. Yüzde 30'u olan 101.7 milyon lira ise işletme sermayesi olarak aktarılaacak. Net halka arz gelirinin yüzde 50'si olan 169.5 milyon liranın ise borç kapaması amacıyla kullanılması planlanıyor. Şirket izahnamede Odeabank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Halk Finansal Kiralama, Mercedes Finansal Kiralama ve Alternatif Bank'a olan kısa ve orta vadeli borçlarını kapatmayı hedeflediğini bildirdi.

Zengin, uzun yıllar inşaat sektöründe yer almış bir aileden geldiğini belirterek beton temininin inşaat şirketleri için zorluğu ve sektörün bu yöndeki ihtiyacı konusunda gözlemlerinden hareketle 1997 yılında sektöre adım attıklarını kaydetti. 2003’ten bu yana Boğaziçi Beton markası ile İstanbul’da, mega projelerde yer aldıklarını söyleyen Zengin, “Şirketimiz Boğaziçi Beton’un iş büyüklüğü ve kapasitesinin geldiği noktayı daha da ileriye götürmek hedefiyle halka arz sürecine girme kararı aldık” dedi.

Yabancıya yüzde 10’luk pay ayrıldı

Zengin, halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 60’lık, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 30’luk ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için de yüzde 10’luk bir pay ayırdıklarını kaydederek hedeflerinin halka arz sonrasında yatırımcılarla birlikte daha da büyümek olduğunu vurguladı.

2020 yılı cirosu 733 milyon lira oldu

Yaklaşık 950 kişiye istihdam sağladıklarını ve 2020 cirosunun 733 milyon TL olduğunu bildiren Zengin, “Boğaziçi Beton olarak en önemli farklarımızdan biri tüm ekipman ve tesislerimizin kendimize ait olması. Bu nedenle finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir Şirket olmamız en büyük avantajımız” dedi.

Zengin, sermaye artışı sonucunda elde edecekleri halka arz gelirlerinin bir kısmı ile yatırım finansmanı ve araç ve makine alımları yapmayı hedeflediklerini diğer bölümünü ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal borçluluk seviyesinin azaltılması için kullanacaklarını kaydetti.

2013’ten beri İSO 500 listesinde

Geçen yıl 3 milyon m3’ün üzerinde beton dökmüş bir şirket olduklarına dikkat çeken Zengin, şöyle konuştu: “Boğaziçi Beton olarak Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında 2013 yılından bu yana yer alıyoruz. Topraklarının büyük çoğunluğu deprem kuşağında olan ülkemizin ve İstanbul’un altyapısı gelişiyor. Tüm bu nitelikli yapılaşma için beton kalitesinin ölçülebilir bilimsel verilerle güvence altına alınması çok önemli. Boğaziçi Beton gibi imalat öncesi, sırası ve sonrasında uluslararası standartlarda kalite ve müşteri memnuniyeti sağlayan bir marka için potansiyeli yüksek görünüyoruz. Bütün bu özelliklerimiz, gelişen ve büyüyen bir pazarda faaliyet gösteriyor oluşumuz, geleceğe yönelik sağlam planlarımız ile halka arz sonrası gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımızın sağlayacağı finansman desteği ile kapasitemizi daha da artırmak ve fırsatları değerlendirerek ilerlemek en büyük arzumuz.”