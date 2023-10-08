Halka arzda gün sayan Borlease'de hedef büyüme

Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, Borlease Otomotiv'in halka arzı öncesi şirketin durumunu anlattı.

Borlease Otomotiv olarak operasyonel kiralama hizmetine ek olarak aynı zamanda Sixt Rent A Car ile müşterilerin günlük, haftalık ve aylık ihtiyaçlarını da karşılamaya gayret gösterdiklerine değinen Hancan, Sixt Rent A Car olarak şu anda Türkiye'de 32 farklı noktada faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Hancan, "Bunlar ağırlıklı olarak havalimanlarında faaliyet göstermektedir. Bu hizmetlerin toplamıyla beraber baktığımızda hem günlük kiralamada hem uzun süreli kiralamada faaliyet gösteren bir firmayı halka arz etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Sektöredeki araç stoğu 260 bin

Operasyonel kiralama tarafında Türkiye'de 260 bin civarında araç stoku bulunduğuna dikkati çeken Hancan, "Biz burada yaklaşık 8 bin adet aracımızla hem günlük hem operasyonel tarafıyla müşterilerimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her ilinde bu hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir tedarikçi ağımız var." dedi.

Halka arz payı yüzde 30

Hancan, şirketi 10. yılında halka arz etmekten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Yüzde 27'lik bir halka arzımız var şu anda. Ek satışla beraber bu, yüzde 30'a kadar çıkacak." diye konuştu.

Şirketin 10 yıllık geçmişine bakıldığında çok büyük başarıların söz konusu olduğunu dile getiren Hancan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şirketimize yüzde 27'lik payla halkımızı ortak etmek gerçekten bizim için çok gurur verici bir süreç. Bugüne kadar yaşadığımız süreçler içerisinde bizi motive eden çok olayla karşı karşıya kaldık. Halka arz sürecine karar verirken elde edeceğimiz finansman geliri ile yaratacağımız avantajlar ve büyüme potansiyelini daha fazla artıyor olmamız gibi unsurlar bizim için çok kıymetli oldu. Büyüme potansiyeli olarak gelecek vadeden bir sektörün içerisindeyiz. Aynı zamanda regülasyona tabi olmamız ve birçok yatırımcıya şirketi tanıtma fırsatımız olması da bizi halka arz etmeye sebep olan motivasyonlar arasında yer alıyor."

Varlığı 6 milyar lira

Şirkete dair bazı önemli verileri de paylaşan Hancan, Borlease Otomotiv'in 2013'te 2 milyon lira sermayeyle kurulduğunu, bugün 6 milyar TL varlığı bulunduğunu, geçen sene de 2 milyar lira ciro yaptığını ifade etti.

Hancan şöyle devam etti: "EBİTDA'sı (Şirketin faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazancı) yüzde 40 civarında olan, yüzde 18 karlılık ile çalışan bir firmayız. 2023 senesi için de aynı hedefleri bekliyoruz. Halka arzdan sonra ortaklarımıza şunu vadediyoruz, güçlü, değer yaratan aynı zamanda varlıkları ile kendini çok güzel ispatlamış bir firmayı halka arz ediyoruz. Karlılık hedeflerimizi gerçekleştireceğimize yüzde 100 eminiz. Dolayısıyla bu büyüklüğe bu cirolara halkımızı ortak etmek istiyoruz."