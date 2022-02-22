Halka arzlarda yeniden gaza basıldı

Leyla İLHAN

Borsa İstanbul’da geçen yıl 52 halka arz gerçekleştirilerek rekor kırılırken 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirildi. Bu yılın ilk ayı ise halka arzlar açısından sessiz geçti. Yılın ilk halka arzı şubatın ikinci haftasında Panelsan ile başlarken geçen hafta da Hun Yenilenebilir Enerji ile Dap Geyrimenkul Geliştirme’nin talep toplaması tamamlandı. Bu hafta ise üç şirket birden talep toplayacak. Bugüne kadar tamamlanan üç halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar lirayı aştı. Bu hafta talep toplayacak 3 halka arzın büyüklüğü ise 1.5 milyar lira seviyesinde olacak.

Koleksiyon Mobilya halka arzı için 24-25 Şubat’ta talep toplayacak. Halka arza ilişkin düzenlenen toplantıda Koleksiyon Mobilya Başkan Vekili Doruk Malhan, halka arz için bir yılı aşkındır çalıştıklarını dile getirerek son 3 yılda siparişlerin yüzde 33'ünün ihracat olarak gerçekleştiğini belirtti. Malhan, “Yeni yatırımlarla ve atacağımız adımlarla dünyada ofis mobilyası alanında ilk 10 firma arasına girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Koleksiyon Mobilya’dan 156.4 milyon TL’lik arz

Oyak Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arzda 94 milyon 373 bin 84 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 13 milyon 481 bin 868 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 20'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 50'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Sabit fiyat ve en iyi gayret aracılığı yöntemlerinin kullanılacağı halka arzın büyüklüğünün 156 milyon 389 bin 680 TL olması bekleniyor. Şirketin 107 milyon 854 bin 952 TL değerindeki payı, hisse başına 1,45 TL fiyat ile halka arz edilecek. Şirket, halka arz gelirinin bir kısmını döviz kredilerinin kapatılması ve kur riskinin azaltılması, bir kısmını da dış mekan bahçe mobilyası ve ihracat potansiyeli yüksek alanlardaki yatırımları finanse etmek için kullanacak.

Investco Holding’de talep toplama bugün başlıyor

Investco Holding de bugün ve yarın talep toplayacak. Şirket, 150 milyon lira olan mevcut ödenmiş sermayesini 37 milyon 500 bin lira artırarak 187 milyon 500 bin liraya çıkaracak. Sermaye artırımına konu olan 37 milyon 500 bin adet nominal tutardaki paylar 24 liradan sabit fiyatla satışa sunulacak. 900 milyon lira öngörülen halka arz gelirinin tamamı şirketin kasasına girecek.

Şirketin büyüme hedefleri çerçevesinde halka açılmayı planlayan şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamını yatırım ve mali yapının güçlendirmesine yönlendirecek. Bu çerçevede yüzde 60’lık kısmını teknoloji ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam oluşturacak, döviz girdisi sağlayacak yeni yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyor. Halka arz gelirinin kalan yüzde 40’lık kısmını ise şirketin mevcut yatırımlarının büyüme stratejine temel oluşturacak finansal yapıların güçlendirilmesine yönelik sermaye olarak kullanmayı hedefliyor.

Hitit Bilgisayar’ın gözü yabancı kurumsal yatırımcıda

Hitit Bilgisayar da 23-25 Şubat'ta talep toplayacak. Halka arz büyüklüğünün ek satış dahil 440 milyon lira olması beklenen şirketin yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayırdığı payların ağırlığı dikkat çekiyor. Hitit kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nur Gökman, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç ile Mali İşler ve Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Özmutlu’nun katılımıyla düzenlenen dünkü basın toplantısında halka arz paylarının yüzde 25’inin yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldığı belirtildi. Payların yüzde 25’i yurtiçi bireysel yatırımcılara yüzde 25, yurtiçi yüksek başvurulu yatırımcılara yüzde 25 ve yurtiçi kurumsal yatırımcılara da yüzde 25 pay ayrıldı.

Sezer Özmutlu, gelirlerinin yüzde 84'ünün döviz bazlı, yüzde 16'sının TL bazlı olduğunu belirterek giderlerinin ise yüzde 66'sının TL kalanının ise döviz bazlı olduğunu dile getirdi. Özmutlu, halka arzla birlikte çok daha uzun sürede elde edebilecekleri büyümeyi kısa sürede sağlama imkanına kavuşacaklarını kaydederek "Halka arz gelirleri büyümemizi 3-5 sene öne geçirecek. 2020'de 12, 2021'de 13 yeni ortaklık hyata geçirdik. Bir kısmı tamamlandı bir kısmı tamamlanmak üzere. Bilançoya yansıması önümüzdeki dönemde olacak. Tümü hayata geçerce yıl sonu gelirlerimizin yüzde 30 artıracak kapasite bulunuyor" diye konuştu.

Borsa İstanbul'da gong Hun Yenilenebilir Enerji için çaldı

Borsa İstanbul'da Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı için gong töreni düzenlendi. Şirket hisseleri seans açılışında ise yüzde 10 yükselerek 2 liraya çıktı ve tavan yaptı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada enerji sektöründeki halka arzlara ilginin artarak devam ettiğini belirterek, "Hun Yenilenebilir Enerji, yaklaşık 237 milyon liralık halka arz tutarı ve 243 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi" dedi.

Geçen yıl enerji sektöründe faaliyet gösteren birçok şirketin borsada işlem görmeye başladığını anımsatan Ergun, "Bu şirketler, sermaye piyasaları yoluyla finansmana erişim sağladı. Bu finansmanla yeni enerji santralleri kurdular, enerji nakil hatlarını güçlendirdiler ve kapasitelerini artırarak faaliyetlerini genişlettiler. Bu büyümeden pay almak isteyen birçok yatırımcı da bu halka arzlara ilgi gösterdi" diye konuştu.

Dap Gayrimenkul halka arzına yerliden 1.5 kat talep

Dap Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında talep toplama tamamlandı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre halka arz büyüklüğü 555 milyon 370 bin lira olurken halka arza yerli bireysel yatırımcıdan 1.5 kat talep geldi.

Açıklamaya göre şirketin toplam 30.020.000 TL nominal değerli payları halka arz edildi. Yurtiçi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2.5 katı, dağıtım yapılan tutarın ise 1.5 katı talep geldi. Yatırımcılardan gelen yüksek talebin karşılanabilmesi amacıyla, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ayrılan yüzde 10’luk tahsisat oranı da yurtiçi bireysel yatırımcılara aktarıldı. Açıklamaya göre yabancı kurumsal yatırımcılardan halka arza hiç talep gelmezken toplam 45 bin 436 kişiye halka arz paylarından dağıtıldı.

Çavuşoğlu Demir Çelik, halka arza hazırlanıyor

Hilal SÖNMEZ

Kayseri ve İncesu Organize Sanayi Bölgelerindeki tesislerinde 62 yıldır faaliyetlerini sürdüren Çavuşoğlu Demir Çelik, halka arza hazırlanıyor. Şirket, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra da Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuracak. Temel yatırımlarını büyük oranda tamamladıklarını ve henüz hızlı büyümesi devam eden bir şirketi halka açarak, yatırımcıları için yüksek karlılık oranları sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Çavuşoğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Oğuzönder, halka arz sonrasında da yüksek katma değerli ürünlere yönelerek büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Oğuzönder, “Halka arz için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Onay aldıktan sonra da daha yüksek katma değerli ürünlerle karlılığımızı artırmaya devam edeceğiz. Yurt içi ve dışında faaliyet alanımızı genişleteceğiz. 2021 yılında, ciromuzu önceki yıla göre yüzde 130’dan fazla, karlılığımızı ise yüzde 300’den fazla artırdık. Kayseri OSB ve İncesu OSB’deki fabrikalarımızda, sektörümüz için önemli makinalarımız var. Temel yatırımlarımızı büyük ölçüde tamamladık ve henüz hızlı büyümemizin devam ettiği bir dönemde halka açılarak yatırımcılarımıza da yüksek karlılık oranları sağlamayı hedefliyoruz” dede.