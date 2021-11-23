Halka arzlarla bankalara nur yağdı

Şebnem TURHAN

Pandemi ile birlikte hızlanan halka arzlar 2021 yılına ise damga vurdu. Yılbaşından bu yana 49 halka arz gerçekleştirildi ve bu halka arzların büyüklüğü ile yaratılan kaynak 20.4 milyar lirayı aştı. Ortak satış veya sermaye artışı yöntemiyle gerçekleştirilse de halka arzların ortak noktalarından biri bankalara olan kredi borçlarını ödeme kararlılığı oldu. Çoğu şirketin halka arz izahnamesinde halka arz gelirinin bir kısmının bankalara olan borçların geri ödemesinde kullanılacağı yer aldı. İzahnamelerdeki verilen sözlere göre yapılan hesap bankalara 1.8 milyar liralık bir geri ödeme yapıldığını ortaya koyuyor.

Bu yıl halka arz büyüklüğü 1 milyar lirayı aşan 4 halka arz gerçekleştirildi. Yılın en büyük halka arzı ise 1.8 milyar lira ile Ziraat GYO'da oldu. Onu 1.7 milyar lira ile Doğu Aras ve yine 1.7 milyar lira ile Başkent Doğalgaz izledi. Aydem Enerji'nin ise halka arz büyüklüğü 1.2 milyar lira oldu. Sermaye artışı yöntemiyle yapılan halka arzlarda özellikle yeni veya devam eden yatırımlar ile işletme sermayesi ihtiyacına yönelik kullanım öne çıkarken finansal borçların ödenmesi de şirketleri rahatlatıcı etki yaptı. Bu durum bankalar için de olumlu bir yıl geçirilmesini sağladı. Halka arz edilen şirketlerden bugüne kadarki 20.4 milyar liralık büyüklüğün 1.8 milyar lirası banka borçlarının ödenmesi için kullanıldı. Bu yüzde 8,8’lik bir paya işaret ediyor.

Patronlar kazançlı çıktı

Öte yandan patronlar da halka arzdan karlı çıktı. Yine tamamen ortak satış yöntemiyle yapılan halka arzlarda patronların kasasına yaklaşık 7.4 milyar lira girdi. Yani 20.4 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşıldığı gözönüne alındığında yüzde 36,2’sinin patronların kararına bırakıldığı ortaya çıkıyor. Hem ortak satış hem de sermaye artırımı yöntemiyle yapılan halka arzlar dikkate alındığında ise miktar 11 milyar liraya yaklaşıyor.

Halka açılan şirketlerin borsada ilk işlem görmeye başladığında dahil olduğu halka arz endeksi de bu yılın bereketini yükselişine yansıtmış görünüyor. Yılsonundan bu yana halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 91,1'i aştı. Ancak kasım ayı halka arz endeksi için çok iyi geçmedi. Dün bir toparlanma yaşansa da ekim sonuna göre getirisi halen daha yüzde 1 seviyesinde negatif bölgede bulunuyor.

Gong MİA Teknoloji için çaldı

Bilişim sektöründe halka arzını gerçekleştiren MİA Teknoloji, dün düzenlenen gong töreni sonrası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 10 yükselerek tavan yaptı ve 17.38 liraya çıktı.

Törene, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beltekin, MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Ünal ve Mehmet Cengiz Bağmancı katıldı. Ergun, törendeki konuşmasında MİA Teknoloji'nin teknoparkta, Ar-Ge, inovasyon, yazılım geliştirme ve çözüm sağlama gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini belirtti. Ergun, şunları kaydetti: "Borsa'da işlem görmeye başlayarak, sahip olduğu sertifikalara aslında bir yenisini daha eklemiştir. MİA Teknoloji, halka arzında yaklaşık 198 milyon TL tutar ile ve 197 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzdan elde ettiği geliri büyüme, Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarına aktaracak olması sermaye piyasalarının temel misyonu ile de örtüşmektedir. Sermaye piyasasının temel misyonu, büyümeye, reel ekonomi şirketlerine kaynak aktarma ve yatırımcılara tasarruflarını değerlendirme alanı oluşturmaya dayanır. Borsa İstanbul olarak şirketlerimizi yeni ihraçlarla yeni halka arzlarla yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz."

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beltekin de halka arzdan memnuniyet duyduklarını ve kendileri için çok gurur verici olduğunu söyledi. Bugüne kadar kaynakları ve iş geliştirme yöntemleri ile çalıştıklarına işaret eden Beltekin, “Bundan sonra bize düşen asli görev; bizim şirketimize ortak olan sermaye piyasası ortaklarımızın da güvenini sağlayarak daha iyi, daha büyük projelerle gelirler elde etmek ve ülkemize daha katma değerli projeler sağlamak” dedi.

Mobiltel’in halka arzına 3 kat talep geldi,

Mobiltel 18-19 Kasım tarihleri arasında çıktığı halka arzı 3 kat taleple tamamladı. Halka arz fiyatının 1,60 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 332.800.00 TL olurken, halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 34.091 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,29 oldu. Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç, zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımcılardan 3 kat talep geldiğini hatırlatarak, “Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Halka arzdan alacağımız güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı artırmaya odaklanacağız” dedi. Halka arzdan şirketin elde edeceği brüt 284.8 milyon TL’lik kaynağın yüzde 70’i finansal borç ödemesinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak. İnfo Yatırım liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyumda, Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 28’i yurt içi kurumsal ve yüzde 12’si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 70,24 Aydın Mıstaçoğlu, yüzde 9,46 Mıstaçoğlu Holding ve yüzde 20,29 halka açık oldu.

Konya Kağıt’tan 180.7 milyon liralık halka arz

Konya Kağıt’ın halka arzı 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle tamamlandı. Halka arzda birim fiyat 6.95 TL olurken, halka arz edilen 26.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi. Buna göre halka arz büyüklüğü 180.7 milyon lira oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre halka arza yurt içi bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 2.5 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 7.6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise tahsisat tutarının yaklaşık 4.7 katı talep geldi.