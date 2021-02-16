Halkbank, bilançonun ardından güne yükselişle başladı

Halkbank'ın dün borsa kapanışı sonrasında açıkladığı bilaçoya göre, banka 2020 yılı son çeyrek karı 510 milyon TL olarak gerçekleşti. Bilanço öncesi anketlerde analistlerin beklentisi 500 milyon TL civarında yoğunlaşıyordu

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Bankanın aktif büyüklüğü, 2019 yılına göre 2020'de yüzde 48,8 artışla 680 milyar TL oldu. Nakdi krediler ise yüzde 45,5'lik yükselişle 449,7 milyar TL'ye ulaştı. Halkbank, bu süreçte 2,5 milyon yeni müşteri kazandı.



Halkbank payları güne yüzde 0,19 yükselişle 5,37 TL'den başladı.