Hat-San Gemi İnşaa'nın halka arz tarihi belli oldu!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Eylül 2023 tarihinde Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN) Hat-San Tersanesi'nin halka arzını onayladı. Halka arz için talep toplama tarihleri KAP'ta yayınlandı. Peki Hat-San Gemi İnşaa ne zaman talep toplayacak? İşte detayları...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 7 Eylül 2023 tarihinde Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN) Hat-San Tersanesi'nin halka arzını onayladı.
Halka arz için talep toplama tarihleri KAP'ta yayınlandı.
Hat-San Gemi İnşaa ne zaman talep toplayacak?
Hat-San Tersanesi halka arzı için talep toplama tarihleri 14-15 Eylül 2023 olacak. Şirket 2 iş günü süreyle bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile talep toplayacak.
Hat-San Gemi'nin halka arz fiyatı ne kadar?
1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak.