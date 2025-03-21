Hisse fiyatlarındaki düşüşe karşı Vakıfbank’tan geri alım adımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası borsada sert düşüş yaşanmıştı.

Bu süreçte hisseleri yaklaşık yüzde 20 değer kaybeten Vakıfbank hisse alım programı başlatılmasına karar verdi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre; "piyasada yaşanabilecek dalgalanmalara bağlı olarak oluşabilecek hisse fiyatlarındaki düşüşe karşı müdahale ve sonrasında fiyat istikrarı sağlanabilmesi adına, yatırımcıların yatırım değeri korunarak hisseye ve hisseyi ihraç eden Bankamıza karşı güven ortamı tesis edilebilmesi amacıyla" hisse geri alımı yapacak.

Vakıfbank’tan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

* Bankamız Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2025 tarihli toplantısında, piyasada yaşanabilecek dalgalanmalara bağlı olarak oluşabilecek hisse fiyatlarındaki düşüşe karşı müdahale ve sonrasında fiyat istikrarı sağlanabilmesi adına, piyasa dalgalanmalarına bağlı olumsuz fiyat hareketlerinde uzun vadeli, spekülatif amaçla hareket etmeyen yatırımcıların yatırım değeri korunarak hisseye ve hisseyi ihraç eden Bankamıza karşı güven ortamı tesis edilebilmesi amacıyla;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde 3 takvim yılını kapsayacak şekilde hisse geri alım programı başlatılmasına,

* Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, daha önce 9 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca mevcut geri alım programı yetkisi dahilinde alımına karar verilen 150 milyon nominal hisse adetinin 250 milyon nominal hisse adetine çıkarılmasına, ilave olarak daha önce açıklanan 1 milyar TL satış tutarının 12 milyar TL satış tutarına çıkarılmasına,

* Yürütülecek geri alım programının, ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.