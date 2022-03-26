Hisse fonları hisseden daha iyi getiri sağladı

Ufuk KORCAN

Küresel anlamda piyasalar, gerginliğin sürdüğü bir ortamda görece ‘sakin’ bir haftayı geride bıraktı. Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride kalırken hem iki ülke arasında müzakereler sürüyor hem de Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer kritik konu ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım kararları. Fed Başkanı Jerome Powell geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada, 0.50 puanlık faiz artışlarına yeşil ışık yaktı. Mart ayında 0.25 puanlık artışa giden Fed’in bir sonraki toplantıda 0.50 puan artış yapacağı beklentisi güçlenmiş durumda.

İÇERİDE GÜNDEM ENFLASYON

İçeride ise gündem pek yoğun değil. Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) parasını ilk yatıranların vade dönüşleri oldu. Yapılan açıklamada KKM’nin büyüklüğünün 591 milyar TL’ye ulaştığı ve hesap sahiplerinin yüzde 97’sinin gerçek kişi olduğu belirtildi. Yine yurtdışındaki vatandaşların KKM’den yararlanması için çıkartılan YUVAM hesabının çerçevesi genişletildi ve yabancıların da bu üründen faydalanmasının önü açıldı. Sokakta ise vatandaşların en çok konuştuğu konu enfl asyon ve hayat pahalılığı. Özellikle akaryakıt ve gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının sürüp sürmeyeceği merak ediliyor.

HİSSELER ENDEKSİ YAKALAYAMADI

İşte böyle bir ortamda tasarruf sahiplerinin kafaları karışıyor. Parasını KKM’de değerlendirenler dövizdeki olası artışlara karşı kendilerini korurken alım gücündeki düşüşe karşı aynı kalkana sahip değiller. Böyle olunca da alternatif bir yatırım aracı bakıyorlar ve hisse senedi öne çıkıyor. Ama bu kez de ‘hangi hisse’ sorusu öne çıkıyor.

Hisse seçimi yatırım kararı kadar önemli. Öyle ki BİST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 18’in üzerinde artarken endeksteki 68 hissenin performansı bu rakamın altında kaldı. Borsa İstanbul’da işlem göre yaklaşık 450 hissenin sadece yüzde 15’i endeksi üzerinde getiri sağladı.

Bir yandan hisse senedindeki fırsatlardan yararlanmak isteyip hem piyasayı takip edecek zamanı hem de yeterli finansal okuryazarlığı olmayanlar için hisse senedi yatırım fonları iyi bir alternatif. Profesyoneller tarafından yönetilen hisse senedine yatırım yapan yaklaşık 90 fonun yarısına yakını endekse paralel ya da üzerinde getiri sağladı.

Emtia fonları ve eurobond'lar öne çıkıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında petrol başta olmak üzere birçok emtia fiyatlarında sert yükselişler oldu. Emtia fiyatlarında yaşanan bu artıştan yararlanmak isteyenler için emtiaya yatırım yapan fonlar tercih edilebilir. Ancak bu fonlara yatırım yapacakların savaşın bitmesi halinde yaşanabilecek olası geri çekilmeleri de göz önünde bulundurmalarında fayda var. Emtialardaki yükselişin süreceğini düşünen ama doğrudan bu ürünlere yatırım yapma imkanı olmayanlar ise yatırım fonlarını tercih edebilir. Hatta farklı emtiaları bir sepette toplayan fonlar da yatırımcılar için dikkate alınabilir. Öte yandan dolar bazında yıllık yüzde 8’in üzerinde faiz getirisi sunan eurobond'lar da yine hem parasını dövizde tutmak isteyen hem de faiz elde etmek isteyenler için mantıklı bir adres.

Borsada yükseliş sürecek mi?

Her ne kadar trend çizgisinden uzaklaşamasa da BİST 100 Endeksi’nin yükseliş trendi üzerindeki seyri sürüyor. Bu trendin destek noktası 2 bin 185 puan seviyelerine denk geliyor. Bu noktanın altına gelinse bile bu trendin kırılmasının teyidi 2 bin 144 puan seviyesinin aşağı geçilmesiyle alınabilir. Bunun dışındaki düşüşler kâr satışı ya da sarkma olarak nitelendirilebilir. Teknik açıdan 2 bin 144 puan seviyesinin altında ise 2 bin 104 dolar desteği önemli nokta. Olası yukarı hareketlerde ise 2 bin 197 puan seviyesinin üzerinde kalınması endekste 2 bin 279 puan seviyesine doğru bir ivmelenmenin önünü açabilir.

Dolarda 14.82 TL seviyesi önemli

Dolar/TL paritesi 3 Ocak 2022 tarihinde 12.75 TL seviyesinden başlattığı yükseliş trendinin üzerindeki seyir sürüyor. Şu an için 14.82 TL seviyesi son derece önemli. Zira bu seviyenin üzerine çıkılması ve üzerinde günlük kapanışlar görülmesi 15.00 TL seviyesi ara direnç noktası olmak üzere 15.73 TL seviyesine kadar yükseliş riskini beraberinde getirebilir. Paritede bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için 14.82 TL'nin altında günlük kapanışlar gerekiyor. Bu noktanın aşağıya doğru kırıldığının teyidi ise 14.51-14.61 TL bölgesindeki destek bandının altına gelinmesiyle alınabilir. Bu gerçekleşirse kademeli de olsa ilk aşamada 14.07 sonrasında da 13.20 TL seviyeleri test edilebilir.