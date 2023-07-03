Hisse senedi yatırımcı sayısı 106 bin 469 kişi azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 30 Haziran haftası itibarıyla 106 bin 469 kişi azaldı. Bir önceki hafta 4 milyon 588 bin 893 olan pay senedi yatırımcı sayısı, geçen hafta 4 milyon 482 bin 424'e geriledi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 6,3 trilyon TL'den 6,52 trilyon TL'ye yükseldi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 31 milyon 53 bin 207 olan toplam yatırımcı sayısı 31 milyon 66 bin 824 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 627 bin 55'ten 7 milyon 528 bin 894'e geriledi. Toplam hesap sayısı 64 milyon 848 bin 892'den 64 milyon 900 bin 711'e geldi.

MKK'nın yatırımcı ve hesap sayıları şu şekilde: