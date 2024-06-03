Horoz Lojistik'te halka arz büyüklüğü 1,35 milyar TL

İşleme aracılık eden QNB Finans Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre halka arz edilen hisselerin yüzde 75’i yurt içi bireysel, yüzde 25’i de yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtıldı.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20,5 milyon TL nominal değerli payların 3,24 katına

denk gelen 66,4 milyon TL nominal değerli pay talebi geldi.

Açıklamaya göre halka arzda, ek satış hariç, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep geldi.