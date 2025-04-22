HSBC'den Borsa İstanbul tahmini: Bankaların karlarında artış bekleniyor
HSBC, Borsa İstanbul’da işlem gören banka dışı şirketlerin 2025 yılının ilk çeyreğinde hem çeyreklik hem de yıllık bazda ciddi oranda kar kaybı yaşayacağını öngörüyor. Bankacılık dışı şirketlerde net kârın bir önceki çeyreğe göre yüzde 58, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 43 düşmesi beklenirken, bankalar için daha sınırlı bir artış tahmin ediliyor.
HSBC, Borsa İstanbul’da bankacılık dışındaki şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek finansal performansına ilişkin beklentilerini paylaştı. Kurum, bu şirketlerin net karlarında çeyreklik bazda yüzde 58, yıllık bazda ise yüzde 43 oranında gerileme olabileceğini öngördü.
Banka tarafında ılımlı tablo
Banka tarafında ise daha ılımlı bir tablo bekleniyor. HSBC, bankaların net kârlarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 12, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1’lik bir artış yaşanabileceğini tahmin ediyor.
Raporda, banka dışı şirketlerin gelirlerinde çeyreklik bazda yüzde 10'luk bir düşüş öngörülürken, yıllık gelirlerin ise yüzde 2 oranında artması bekleniyor.
Sektörel bazda ise havacılık, telekomünikasyon, savunma, sigorta ve seçici perakendecilik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin daha olumlu bir performans sergilemesi bekleniyor.