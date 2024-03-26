IC Enterra Yenilenebilir Enerji'de talep toplama tarihleri ve hisse kodu belli oldu

Halka arz büyüklüğünün 3,7 milyar lira olacağı öngörülen IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin üst yönetimi, bugün düzenlenen basın toplantısında gelecek vizonlarını, hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri paylaştı.

IC Holding Üst Yöneticisi (CEO) Murad Bayar, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına ilişkin, şunları kaydetti: "IC grubunun enerji şirketlerinden IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı dolayısıyla heyecanlıyız. Çünkü bu grubumuz bünyesinde halka arz yönünde atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor. 1969 yılında temelleri atılan grubumuz faaliyetlerini inşaat, enerji, turizm, altyapı, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde sürdürüyor.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji talep toplama tarihleri ve hisse kodu

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok ise şirketin Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da ENTRA kodu ile işlem görmeye başlayacağını ve 27-29 Mart tarihlerinde talep toplanacağını belirterek, "Hedefimiz yenilenebilir enerji projelerimizle ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, yeni istihdam yaratmak ve yerel ekonomiye destek olmak. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin büyük bölümünü yeni yatırımlarda kullanarak, bir yandan şirketimizin gelirlerini artıracak projeleri sektörümüze kazandırmak, diğer yandan ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmak istiyoruz. Gerçekleştireceğimiz halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektrik satışlarından gelir 2,9 milyar lira

IC Enterra'nın büyüklüğü ve mevcut portföyü hakkında da bilgi veren Kızılok, şu ifadeleri kullandı: "2021-2023 FAVÖK yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29,7 seviyesine ulaşmış bulunuyor. Yine 2023 yılında net elektrik üretimimiz 1 milyar 200 milyon kilovatsaat düzeyinde gerçekleşirken, elektrik satışlarından elde ettiğimiz gelir 2,9 milyar lira oldu. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve yurt dışında enerji dönüşümüne katkı sağlamaya hazırız."