İki bankada hisse geri alımı

Borsa İstanbul hareketli günler geçiriyor. Bankacılık hisseleri hızlı yükselişin ardından son bir haftada ciddi kayıp yaşadı. Yüksek kaldıraçlı işlemlerin tersine dönmesiyle başlayan vadeli işlem krizinin ardından bankalar harekete geçti.

Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi gelirken; İş Bankası Munzam Vakfı 5 milyon TL nominal tutarda İş Bankası hissesi aldı.

İş Bankası Munzam Vakfı dün 5 milyon TL nominal tutarda İş Bankası hissesi aldığını duyurdu. Bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, alım sonrası İş Bankası sermayesindeki oranın yüzde 37.262'den yüzde 37.312'ye çıktığı belirtildi. İş Bankası hisselerinin dünkü kapanış ile son bir haftadaki kaybı yüzde 34'e ulaştı.

Altı gündür düşüş kaydeden Halkbank da 8.85 milyon lira nominal tutar karşılığı 72.5 milyon lira tutarında hisse geri alımı yaptı. Hisse alımları 8,06-8,58 TL fiyat aralığından gerçekleşti. KAP'a yapılan açıklamada bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.

Halkbank hisseleri temmuz ortasından 12 Eylül'e kadar devam eden yükseliş esnasında yüzde 200'ün üzerinde prim yaptıktan sonra altı gün art arda gerileyerek yüzde 44 düşüş kaydetti.

Takasbank'ın risk parametlerinde dün yaptığı değişiklikle bankacılık endeksinin toparlanmasına katkıda bulunmuştu.