İlk 20’nin piyasa değeri kaybı 80.6 milyar lira

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul BİST100 endeksinde piyasa değeri en yüksek 20 şirket 19 Mart’tan bu yana zor günler yaşıyor. 19 Mart’ta ilk 20 şirketin toplam piyasa değeri 707 milyar 760 milyon 787 bin lira iken 12 Nisan itibariyle yüzde 12,85’lik kayıpla 627 milyar 146 milyon 708 bin liraya geriledi. 19 Mart itibariyle Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon 890 milyar lira iken yine 12 Nisan’da bu rakam 1 trilyon 705 milyar liraya indi. Toplam kayıp yüzde 9,78 yani 80.6 milyar lira olarak hesaplandı. Borsa İstanbul BİST100 endeksi ise 19 Mart’tan bu yana yüzde 10 geriledi.

Borsa İstanbul’da yabancının sert çıkış yaptığı 19 Mart’tan 12 Nisan’a bu durumdan en fazla etkilenen şirketler Türkiye’nin en büyük şirketleri oldu. 19 Mart’ta borsada payı yüzde 45,08 seviyesinde olan yabancı yatırımcının payı da dün itibariyle yüzde 42,40’a indi. Yabancının tercih ettiği Türkiye’nin en büyük şirketlerinin hisseleri ise sert satış yiyerek piyasa değerinde geriledi.

En sert kaybı Garanti Bankası yaşadı

BİST100’de işlem gören piyasa değeri en yüksek 20 şirket arasında bu dönemde en fazla kayıp yaşayan ise yüzde 33,84’lük piyasa değeri erimesiyle Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası’nın 19 Mart’ta 37.2 milyar lira olan piyasa değeri 12 Nisan’da 27.8 milyar liraya indi. Garanti Bankası’nın piyasa değeri 9.4 milyar lira eridi. İkinci sırada ise piyasa değeri yüzde 28,02 azalan Yapı Kredi Bankası geliyor. Yapı Kredi Bankası'nın 19 Mart'ta 22.3 milyar lira olan piyasa değeri 12 Nisan'da 17.4 milyar liraya düştü. Piyasa değerindeki kayıp 4.9 milyar lira oldu.

Üçüncülük ise Akbank’ta. Akbank’ın 16 işlem gününde piyasa değeri kaybı yüzde 25,96. Ve 19 Mart’ta piyasa değeri 30.7 milyar lira olan bankanın 12 Nisan itibariyle piyasa değeri 24.4 milyar dolara indi. 6.3 milyar liralık bir kayıp yaşandı.

Ford Otosan’da 15.6 milyar liralık erime

Dördüncü sırada ise son aylarda en yüksek piyasa değerine ulaşan Ford Otosan geliyor. Ford Otosan'ın 19 Mart'ta 80.1 milyar lira olan piyasa değeri 12 Nisan'da 64.5 milyar liraya indi. Yüzde 24,13 düşüş ve 15.6 milyar liralık erime görüldü. Ford Otosan bu piyasa değeri kaybına rağmen yine BİST100’de piyasa değeri en yüksek şirket olmaya devam ediyor.

Koç Holding sert satış yiyen beşinci büyük şirket. Yüzde 23,6'lık kayıp yaşayan Koç Holding'in piyasa değeri de 16 işlem gününde 58.1 milyar liradan 47 milyar liraya kadar indi. Holding piyasa değerinden 11.1 milyar lira kaybetti.

Sabancı Holding 19 Mart'ta 20.3 milyar liralık piyasa değerine sahipti. 16 işlem günü sonrasında holdingin piyasa değerinde gerileme yüzde 20,65 ve bu 3.5 milyar liralık kayıp anlamına geliyor. Türk Telekom hisseleri ise yüzde 19,66 kayıp yaşandı. 19 Mart'ta Türk Telekom'un piyasa değeri 26.8 milyar lira iken 12 Nisan'da 22.4 milyar liraya indi. Kayıp 4.4 milyar lira oldu. Bankalardaki satış İş Bankası ile de devam etti. Bankanın 19 Mart'ta 25.7 milyar lira olan piyasa değeri 12 Nisan'da 21.5 milyar liraya indi. Yüzde 19,62'lik yani 4.4 milyar liralık kayıp var.

Tüpraş 25.2 milyar liralık piyasa değerini 16 işlem günü sonrasında 21.7 milyar liraya indirdi. Kayıp yüzde 15,6 seviyesinde. Yılın ilk üç ayında yabancı yatırımcının en çok tercih ettiği hisse olarak öne çıkan Türk Hava Yolları'nda ise yüzde 15,2'lik erime yaşandı. THY'nin piyasa değeri 19 milyar liradan 16.5 milyar liraya indi.

Yabancı kurumların tavsiye listesinde

Öte yandan ilk 20 şirkette yaşanan değişime karşın yabancı kurumların şirket hisselerine yönelik tavsiye raporları da gelmeye devam ediyor. Credit Suisse 8 Nisan'da yayınladığı raporda Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası için nötr tavsiyesi verirken Garanti Bankası ile Akbank için endeks üstü getiri tavsiyesinde bulundu. HSBS ise 5 Nisan'daki raporunda Aselsan için al tavsiyesi verdi. Goldman Sachs ise 25 Mart'tari raporunda Şişecam, Sabancı Holding, THY, Bim Marketleriçin al tavsiyesi vermişti. HSBC'nin de aynı günkü raporunda Koç Holding, Erdemir, Sabancı Holding, İş Bankası, Türk Telekom ve Turkcell için al tavsiyesinde bulunmuştu.

Yerli yatırımcılar ise daha çok halka arz hisselerine yatırım yapmayı seçiyor. Son dönemlerdeki halka arzlarla yerli yatırımcıların sayısı 2.5 milyonu aştı.

Piyasa değerini tek artıran Erdemir oldu

Borsa İstanbul BİST100'de işlem gören ve piyasa değeri en yüksek ilk 20 şirket arasında piyasa değerini bu dönemde tek artıran şirket ise Ereğli Demir Çelik oldu. Erdemir'in piyasa değeri 57.2 milyar liradan 57.4 milyar liraya çıktı. Yüzde 0,37'lik artış var. 210 milyon liralık piyasa değeri artışı yaşandı. Daha az kayıp yaşayanlar arasında ise yüzde 0,16 ile İskenderun Demir Çelik ve yüzde 1,69 ile Sasa Polyester bulunuyor.

Risk İştahı Endeksi’nde gerileme

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yatırımcı portföy değişimlerine dayanarak hesaplanan Yatırımcı Risk İştahı Endeksi, 9 Nisan ile biten haftada 27,57 olarak hesaplandı. 19 Mart'ta 41.22 seviyesinde olan tüm yatırımcılar için risk iştahı endeksi 9 Nisan itibariyle 28 değerine geriledi. Risk iştahı endeksi bu dönemde en fazla ise 2 Nisan haftasında 19.02'yi gördü. 9 Nisan itibariyle risk iştahı endeksinde yılbaşına göre değişim yüzde 40,85 oranında gerileme olurken bir ay öncesine göre yüzde 31,17, üç ay öncesine göre yüzde 49,80, geçen yılın aynı haftasına göre ise yüzde 7,10'luk düşüş yaşandı. Yabancı yatırımcılarda 19 Mart'ta 39.15 seviyesinde olan risk iştahı endeksi de 9 Nisan itibariyle 21'e indi. Yılbaşına göre yüzde 51,68'lik, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,55'lik, bir ay öncesine göre ise yüzde 40,26'lik gerileme gözlendi. Yerli gerçek kişi yatırımcıların risk iştahı endeksi ise 9 Nisan'da 39 olarak hesaplandı. 19 Mart'ta yerli gerçek kişi yatırımcılarının da risk iştahı endeksi 51.17 seviyesindeydi. 9 Nisan'da yerli gerçek kişi yatırımcılarının risk iştahının yılbaşına göre kaybı yüzde 28,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,72, bir ay öncesine göre ise yüzde 19,46 oldu.