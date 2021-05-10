İlk çeyrekte satan yabancı ikinci çeyreğe alımla girdi

Şebnem TURHAN

Yılın ilk üç ayında hisse senedi piyasasında 1.9 milyar dolarlık net satış yapan yabancı yatırımcı nisanda net alıcı oldu. Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcının nisandaki net alımı 80 milyon 25 bin 837 dolar olarak belirlendi. Yabancı martta 1.2 milyar dolarlık net satım yaparken, ocakta 444.1 milyon, şubatta ise 253.8 milyon dolarlık satım gerçekleştirmişti. Yabancının alımı ise Ereğli Demir Çelik hissesinde yoğunlaştı. Erdemir hisseleri nisanda yüzde 25 değer kazanmıştı. Yabancının Erdemir’deki net işlemi ise 168 milyon 68 bin 899 dolar oldu.

Dört ayda net satış 1.8 milyar dolar

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar nisanda 80 milyon dolar net alım yaptı. Yabancılar mart ayında 15 milyar 334 milyon 942 bin dolarlık alım, 15 milyar 254 milyon 916 bin da satış yaptı. Yabancının en fazla satış yaptığı hisse ise 32.5 milyon dolarla Türk Hava Yolları olurken onu 29.5 milyon dolarla Bim Mağazalar takip etti. Yabancının en fazla net alım yaptığı hisse ise 168 milyon dolarla Erdemir ve 164 milyon dolarla Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası’nda yabancı yatırımcılar mart ayında 435.1 milyon dolar net satıcı olarak yer almışlardı.

Yılın ilk dört ayında yabancı yatırımcıların işlemleri ise 1 milyar 844 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti. Dört aylık dönemde yabancılar 107.5 milyar dolarlık hisse senedi alımı, 109.3 milyar dolarlık hisse senedi satışı yaptılar. Yabancı yatırımcıların 2020 yılının aynı döneminde 51.6 milyar dolar net alımı, 54.9 milyar dolar net satışı olmuştu. Geçen yılın 4 ayında net çıkışı 3.2 milyar dolar idi.

Garanti Bankası’nda yön alım

Garanti Bankası hisseleri Merkez Bankası başkanı değişimi sonrasında sert gerilemişti. Değişiklik mart ayı sonunda yaşanmış olsa da yabancının mart işlemlerinde yine en çok satılan hisse olarak öne çıkmış ve yabancının Garanti’de 1 aylık net satışı 435.1 milyon dolar olmuştu. Nisanda ise Garanti Bankası Erdemir’den sonra 164 milyon dolar ile yabancının en çok tercih ettiği hisse senedi oldu.

Martta yine yabancının net alıcı olduğu Turkcell’de nisanda 30.5 milyon dolarlık, Petkim’de ise 27.8 milyon dolarlık alım var. Şişecam hisseleri de 20.3 milyon dolarlık net alımla öne çıkan hisselerden. Bir diğer demir çelik hissesi Kardemir’de ise yabancı yatırımcı 20.2 milyon dolarlık net alım yaptı.

Ford Otosan’da bu ay net satıcı

Son aylarda borsadaki performansıyla dikkat çeken Ford Otosan’da yabancı bu kez satış yönünde pozisyon aldı. Nisanda yabancı yatırımcıların Ford Otosan’daki net işlemi 21.9 milyon dolarlık net satış oldu. En fazla satış yaptığı THY ve Bim Mağazalar’ın ardından yabancının en fazla net satımı 28.5 milyon dolarla Yapı Kredi Bankası oldu. İş Bankası da 21.9 milyon dolarlık net satışla Yapı Kredi’yi takip etti. Koç Holding’te ise yabancının satışı net 21.8 milyon dolar. Tüpraş’ta satış 21.2, Tofaş’ta ise 19.4 milyon dolar oldu. Koç Holding gibi Sabancı Holding’te de yabancılar net satışçı oldular. Sabancı Holding’teki net satış tutarı 15.1 milyon dolar.

Yabancı Aydem aldı Galata Wind sattı

19-22 Nisan’da talep toplayan ve 29 Nisan’da borsada işlem görmeye başlayan Aydem Enerji de yabancının net alıcı olduğu hisselerde performansıyla dikkat çekiyor. Aydem Enerji’de yabancının net işlemi 6.7 milyon dolar net alım yönünde oldu. Yine 15-16 Nisan'da talep toplayan ve 22 Nisan'da borsada işlem görmeye başlayan Galata Wind'de ise yabancının tavrı farklı oldu. Yabancı yatırımcıların Galata Wind’de net işlemi 11.7 milyon dolarlık net satış olarak gerçekleşti. İki yeni halka arz olan enerji şirketinde yabancı yatırımcılar farklı pozisyon aldılar. 25-26 Şubat'ta hisseleri halka arz edilen ve 5 Mart'ta borsada işlem görmeye başlayan Turk İlaç Serum hisselerinde de yabancı net satıcı oldu. Ve satış miktarı 11.6 milyon dolar olarak belirlendi.

Yabancı en çok Beşiktaş hissesinden çıktı

Yabancı yatırımının martta en çok alım yaptığı spor kulübü hissesi olan Beşiktaş nisanda yabancının en fazla satış yaptığı spor kulübü hissesi olarak öne çıktı. Yabancı yatırımcının şampiyonluk yolunda kayıplar yaşasa da yoluna devam eden Beşiktaş hisselerinde net satışı 8.6 milyon dolar oldu. Galatasaray ise yabancının satış yaptığı bir diğer spor kulübü hissesi. Galatasaray’da yabancının net satışı 78.9 bin dolar. Fenerbahçe ve Trabzonspor yabancı yatırımcının nisanda tercih ettiği spor kulübü hisseleri oldu. Fenerbahçe’de yabancının net alımı 142.6 bin dolar, Trabzonspor’da ise 215.2 bin dolar olarak gerçekleşti.