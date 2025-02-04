İmalat sanayinde iyileşmelerin sürdüğü Avrupa'da borsalar negatif seyrediyor
Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller imalat sanayinde iyileşmelere işaret ederken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık risk algısını besliyor. Trump yönetiminin AB'ye de ilave gümrük vergilerine tabi tutabileceğine yönelik söylemler Avrupa piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 533,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 21.414 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 8.552 puan seviyesinde bulunuyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 36.075 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 12.200 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.848 puandan işlem görüyor.
Yatırımcıların dikkati Trump'ın vergi açıklamalarında
Avrupa borsalarında ise satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Öte yandan, açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller imalat sanayinde iyileşmelere işaret ederken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık risk algısını besliyor.
Otomobil üreticilerinin hisselerinde satış baskısı
Analistler, ECB'nin parasal gevşemesine paralel olarak imalat sanayi aktivitesinde canlanma olabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.
Başkan Trump'ın, kapsamlı gümrük vergileri getirmesi ve AB'ye ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklaması Avrupa'da otomobil üreticilerinin de hisselerinde satış baskısı oluşturdu.