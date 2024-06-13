İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül: BIST 100 Endeksi 10 bin portföyler 5 bin puanda
Borsada vergi tartışmaları ile başlayan dalgalanmayı değerlendiren İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Endeks 10 binlerde ancak portföyler 5 bin puanlarda, vergi tartışmalarının bir an önce son neticelendirilmesi gerekiyor. Beklentimiz yüz binde 1-2 civarında bir vergilendirme yapılması yönünde” dedi.
Birol BOZKURT
İnfo Yatırım, yapay zekâ destekli yeni mobil yatırım uygulaması infox’u düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıda soruları yanıtlayan İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Hisselere işlem vergisi konusunun netleşmesi gerektiğini söyleyen Tarkan Akgül, yüz binde 1-2 civarında bir işlem vergisi beklediklerini belirterek şunları söyledi:
* Endeks 10 binlerde ama portföyler 5 bin puanlarda. Bu zamana kadar hiç böyle bir dönem yaşamamıştım. Daha önce endeksle birlikte portföylerinde aynı oranda yükseldiği bir süreç olurdu.
* Zor bir yıl geçiriyoruz özellikle faiz alternatifinin olduğu bir yılı yaşıyoruz. Böyle zor bir süreçte hisselere işlem vergisi haberi hem yerli hem yabancı yatırımcıların hoşuna gitmedi. Vergi oranında bizim beklentimiz yüz binde 1-2 civarında olması yönünde. Vergi geldikten sonra hacimlerde bir düşüş olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ancak vergi konusunun neticeye kavuşmasından sonra Türkiye’nin bu ay sonunda gri listeden çıkmasıyla beraber borsa yolculuğuna devam edecektir.
2024 zor bir yıl olacağını düşünerek ürünleri çeşitlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Akgül, “Yatırım süper marketi kurmayı amaçladık. Banka aracı kurumları dışında varant ihracı yapan ilk aracı kurum olduk. Kendi insan kaynağımızdan çıkardığımız bir yazılımla oluşturduğumuz bir uygulama geliştirdik. Sermaye piyasalarındaki rekabette fark yaratan en önemli faktörlerin bilgi ve teknoloji olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Borsada teknik seviyeler
Vergi haberinin etkisiyle haftaya negatif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, 10 bin puanın altına sarktığı görülmüştü. Ardından toparlanan endeks yeniden 10 bin puanın üzerine çıkarak yatay bir seyir izliyor. Borsa İstanbul’daki hacmin düştüğü görülürken para girişi ve yabancı ilgisinin olduğu görülüyor. Uzmanlara göre BIST100 Endeksi’nde teknik olarak 9.850, 9.670 ve 9.450 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,120, 10,380 ve 10,570 direnç bölgeleri olarak takip edilebileceğini söylüyor.
Borsada takas tarihleri değişti
Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasalar 15 Haziran Cuma günü yarım gün işlem görecek ve sonrasında işleme kapanacak. Piyasalarda işlemler 20 Haziran itibarıyla başlamış olacak. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul’daki işlemlerin takas tarihleri değişti. Buna göre, Borsa İstanbul’da, perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası “T+2”de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak. Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.
“Sermaye piyasalarını tabana yayıyoruz”
İnfo Yatırım, tek uygulamada piyasadaki tüm yatırım ürünlerini bir araya getiren, super-app’i infox’u tanıttı. Basın toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp şunları söyledi: “infox adını verdiğimiz bu uygulama ile daha fazla bireysel yatırımcının finansal piyasalara erişmesini, kolayca ve güvenli biçimde yatırım yapabilmesini, birikimlerini verilere dayalı olarak en rasyonel biçimde değerlendirebilmesini istiyoruz. Kısaca yeni teknolojilerle yatırım alanının ve sermaye piyasalarının tabana yayılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye’nin yatırım ve girişimcilik ekosistemi Hedef Holding olarak tüm bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerimizle, hedeflerinin peşinden cesaretle koşanların yanında olmaya devam edeceğiz.”