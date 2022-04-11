İş planı olan ve riskleri yönetecek firma talep görür

Şebnem TURHAN

Halka arzlar yeniden hızlandı. Consus Enerji 14-15 Nisan’da talep toplayacak. Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, sermaye piyasalarında kısa veya orta dönemli çalkantılar olabileceğini ve bunları makul karşılamak gerektiğini belirterek “Ancak, iş planı kuvvetli, büyüme potansiyeli olan, riskleri yönetebilen ve kurumsallaşmış firmaların, çalkantılara rağmen yatırımcılardan her zaman talep göreceğine inanıyoruz” dedi.

Enerji gibi sürekli büyüyen ve sermaye yoğun bir sektörde faaliyet gösteren yatırımcılar için Z sermaye piyasalarına erişimin son derece önemli bir konu olduğunu kaydeden Arpacıoğulları, “Şirketimizin sermaye piyasalarında işlem görmesi ile birlikte sağlayacağımız kaynağın, şirketimizin kârlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine zemin hazırlayacağını düşünüyoruz. Halka arz sayesinde, şirketimizin kurumsallaşmasının ve bilinirliğinin pekiştirilmesine yönelik önemli bir adım atmış olacağız. Halka arz sonrasında yatırımcılarımızın ve hissedarlarımızın güveni ile faaliyetlerimizi daha da büyüterek şirket değerimizi artırmak en öncelikli hedefimiz olacak” dedi.

Halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak

Arpacıoğulları, yurtdışında, gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarına katılım ve derinliğin çok daha fazla olduğunu kaydederek “Ülkemizdeki piyasaların da gelişime son derece açık ve önümüzdeki dönemde büyük fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Aslında oldukça büyük bir enerji piyasasına sahip olan ülkemizde, önümüzdeki dönemde enerji firmalarının sermaye piyasalarına daha fazla katılımı, enerji sektörünü ve yatırımları destekleyen bir unsur olarak öne çıkacaktır” dedi.

Halka arz yöntemini borsadan satış ve sabit fiyatla talep toplama şeklinde belirlediklerini söyleyen Arpacıoğulları, eşit dağıtım uygulanacak bu plan sayesinde şirkete ortak olmak isteyen tüm yatırımcıların herhangi bir sınıfl ama yapmadan halka arzdan eşit seviyede pay almasını amaçladıklarını vurguladı.

Güneş enerjisi kapasitesi artırılacak

Gelecek birkaç yıl içinde güneş enerjisi üretim kapasitelerini önemli ölçüde artırmayı planladıklarını söyleyen Arpacıoğulları öncelikli olarak biyokütle santralleri içerisinde, tesislerin verimliliğini artırmaya yönelik olarak, yardımcı kaynak olarak güneş santralleri kurmayı amaçladıklarını vurguladı.. Arpacıoğulları, dağıtık enerji iş kolunda ise tüketicilerin öz tüketimlerine yönelik güneş santrallerini yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirmeyi hedefl ediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

“İş modelimiz kapsamında sanayi tesisi veya ticari işletme adına yatırımın tüm finansmanını ve inşaatını üstleniyoruz; uzun vadeli olarak da santralin tüm işletme, bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede nihai tüketici de herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan ilk günden itibaren tasarruf etmeye başlıyor. Sektördeki çeşitli yurtdışı fırsatlarını da değerlendiriyoruz. Bunlar çoğunlukla “green field” yani bizim sıfırdan geliştirmeye çalıştığımız projeler. Özellikle hissedarımızın 13 ülkeye yayılmış liman operasyonlarından da destek alarak, öncelikli olarak bu ülkelerde alım garantili ve tarife garantili projeler kapsamında güneş enerjisinden elektrik üretmeyi hedefl iyoruz. Yakın zamanda Karayip bölgesinde bulunan Antigua ile bir güneş santralinin yapımı ve alım ve tarife garantisi kapsamında 30 yıl işletilmesine yönelik ön mutabakat imzaladık ve anlaşmayı da yakın gelecekte sonlandırmayı ve yatırıma başlamayı hedefl iyoruz.”

Yap-işlet modeliyle kurup işlettikleri santraller artacak

Tüketicilerin öz tüketimlerini karşılamak için yap-işlet modeliyle kurup işlettikleri kojenerasyon santralleri yatırımlarına ve hizmetlerine önümüzdeki dönemde de devam etmeyi amaçladıklarını söyleyen Arpacıoğulları “Hepimizin aklına enerji deyince daha çok elektrik geliyor; ancak sanayicimiz elektrik enerjisine olduğu kadar belki daha fazla ısı enerjisine de ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ısıyı tasarrufl u bir şekilde elde etmek sanayi sektörünün maliyetlerini azaltacak rekabet gücüne destek olacak. Bu kapsamda atık ısının değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Kojenerasyon bunun en bilinen ve tüm dünyada geniş uygulama alanı bulan yöntemlerinden birisi. Biz de halihazırda bu alanda yap-işlet modelini uygulayan ülkemizdeki en büyük enerji hizmet firmaları arasında yer alıyoruz” dedi.

Son üç yılda gelirlerini iki katı üzerinde artırdı

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle şirketin gelirlerinin son üç yılda iki katın üzerinde artırarak yaklaşık 42 milyon dolara ulaştığını belirten Arpacıoğulları, “Toplam gelirlerimizin 3'te ikisini YEKDEM kapsamında dolar bazlı tarife ile faaliyet gösteren yenilenebilir santrallerden elde ediyoruz. Diğer taraftan FAVÖK olarak da adlandırdığımız faaliyet karlılığımız yine aynı dönemde yaklaşık yedi kata yakın artarak 15 milyon doların üzerine çıktı. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle toplamda 47 milyon dolar net finansal borcumuz mevcut. Bu borçların büyük kısmı santral yatırımlarımız için alınan uzun vadeli proje finansman kredilerinden oluşuyor. Borçluluk durumu ile ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse, toplam net borç tutarımızı halihazırdaki FAVÖK performansımızla 3.2 yılda karşılayabiliyoruz ki, bunun enerji sektörü için makul hatta düşük seviyede bir borçluluk oranı olduğunu söylemek mümkün” dedi.

Halka arz büyüklüğü ek satışla 520 milyon liraya çıkacak

Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, halka arzlarında Garanti BBVA Yatırım lider ve Global Menkul Değerler’in eş lider yetkili kuruluş olarak yer aldığını kaydederek şu bilgileri verdi: “Halka arz ile birlikte, 333.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayemizi 385.500.000 TL’ye çıkartacağız. Bu sayede, 52.500.000 TL nominal değerdeki hisse sermaye artışı, yine 52.500.000 TL nominal değerdeki hisse de ortak satışı olacak şekilde, toplamda 105.000.000 TL nominal değerdeki hisse halka arz edilecek. Ayrıca halka arzda daha fazla talep gelmesi halinde 10.500.000 TL nominal değerdeki hisse de ortak satışı olarak arz edilebilecek. Halka arzda, nominal hisse başına fiyat 4.50 TL olarak belirlendi. Bu göz önüne alındığında halka arz büyüklüğümüzün 472.500.000 TL olması, ek satış da yapılırsa 519.750.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arz ile birlikte Consus Enerji’nin yüzde 27’sinin, eğer ek satış da yapılırsa yüzde 30’unun halka açık hale gelmesi planlanıyor. Ayrıca, halka arz büyüklüğünün yarısı kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, Consus Enerji’nin borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacağını da belirtmek isterim.”

Halka arz geliri yeni yatırımve kapasite artışına

Arpacıoğulları, halka arzdan elde edilecek toplam kaynağın yüzde 40’a yakınını yeni yatırımlar ve santral kapasitesini büyütmek amacıyla kullanmayı planladıklarını dile getirerek “Halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’sinin kullanım amacı ise borçluluğumuzu azaltmak olacak. Bu kapsamda özellikle kısa vadeli kredilerin azaltılmasına öncelik vereceğiz. Elde edilecek kaynağın yüzde 10’unu ise işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik olarak değerlendirmeyi öngörüyoruz” dedi.