İşbir, halka arz için yeniden başvurdu

İşbir Holding’in bağlı ortaklığı, İşbir Sentetik, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Haziran ayında halka arzını piyasa koşullarının daha uygun olduğu bir tarihe erteleme kararı alan İşbir Sentetik, 1 Ekim itibariyle SPK’ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi. İşbir Sentetik ayrıca, Borsa İstanbul’da işlem görmek için de başvurusunu yaptı. Halka arz sürecinde aracı kurum olarak Garanti Yatırım yetkilendirildi.

Halka açıklık oranı yüzde 22 olacak

İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefl eniyor. İşbir Sentetik’in halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal değerli payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor. Halka arz sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 22’si olacak.

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Kuruluş amacında milli bilinç ve sosyal sorumluluk gibi önemli değerler bulunan İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Haziran ayında halka arzımızı piyasa koşullarının daha uygun olduğu bir döneme erteleme kararı almıştık. 1 Ekim itibariyle de SPK’ya başvurumuzu yaptık. Başvurumuz henüz değerlendirme aşamasında olup izahnamenin onaylanması süreci tamamlanmamıştır. Bundan sonraki süreçte bize inanan ve ilerlediğimiz yolda bizlerle birlikte olmayı tercih eden yatırımcılarımızın desteğiyle daha büyük işlere imza atmak istiyoruz” dedi.

Halka arz gelirinin yüzde 20'si yeni yatırımlara

Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına da değinen Metin Gültepe, “Halka arzdan elde edilecek kaynağı üç ana grupta değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5’luk bir kısmını işletme sermayesi ihtiyaçlarının giderilmesinde, yüzde 47,5 ila 52,5’luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20’lik kısmını ise devam eden veya gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Halka arz sonrası yapacağımız yatırımlar sonucunda, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2024 yılı sonuna kadar yüzde 60 miktarsal büyüme hedefl iyoruz” dedi.