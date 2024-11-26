İşlem hacminin 42,7 milyar liraya ulaştığı günün ilk yarısında borsa yatay seyretti

Bankacılık endeksinin yüzde 0,35, holding endeksinin yüzde 0,04 değer kazandığı günde Borsa İstanbul günün ilk yarısında 9.663,85 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,3 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,4 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Kasımda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 27,2'ye, reel sektör için yüzde 47,8'e, hanehalkı için yüzde 64,1'e indi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.