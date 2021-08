İsmini kaybetme lüksün yok

Takip Et

● Ateşan Bey, sermaye piyasaları öncesinde çok farklı bir kariyeriniz vardı. Oradan aklınızda yer eden anılarınızı dinleyebilir miyiz?

Nükleer santralde otomasyon ve kontrol mühendisliği yaptım. Profesyonel hayatımın ilk yılları Kanada’daki CANDU reaktörlerinde geçti, orada birçok bölümde görev aldım. O zaman genç ve heyecanlı bir mühendis olarak başıma birçok şey geldi tabii. Birisini anlatayım. Nükleer santrallerde kaza durumunda radyasyonun çevreye yayılmaması için negatif basınçlı bir bina vardır. Bu binadaki kontrolleri yapma görevi bana aitti. Periyodik olarak aletleri ölçüyor, test yapıyordum. Bir gün bu testlerden birini yaparken aletlerin çalışmadığını fark ettim. Aletlerin çalışmaması herhangi bir kaza anında bu negatif basınçlı binanın işe yaramayacağı anlamına geliyordu. Ben tabii biraz panik yaptım. Endişeyle başmühendise gittim. Bana verdiği cevap şöyleydi: “Endişe etme Ateşan, sonra bakarız.” Nükleer enerji gibi halk sağlığıyla yakından ilgili bir alanda böyle bir şey duyduğumda çok şaşırmıştım.

Uzun bir süre sonra nükleer enerji ile ilgili misyonumu doldurdum. Ontario Hydro ilan panosunda epidemiyoloji ve radyasyon bilgisi olan birisini aradıklarını gördüm. Tıbba ilgiliydim, nükleer enerji biliyorum diye müracaat ettim ve hemen istifa edip Toronto Üniversitesi’nde biyomedikal mühendisliğe başladım. İdealist genç bir mühendis olarak birtakım çalışmalarla ilgili sürekli olarak Atom Enerjisi Komisyonundaki başmühendise bilgi vermeye çalışıyordum. Ontario Hydro’da yeni bölüm açılacağı için buradan sonra o bölümde görev alırım diye çok uğraşıyordum. Fakat tuhaf bir şekilde ilgi görmemeye başladım. Ben böyle fazla üstüne gidince başmühendis bir gün beni çağırdı. “Bak Ateşan, biz evli adamlarız. Akşamüstü evimize gideceğiz, barbekümüzü yapacağız. Bahçemizde oturup çocuklarımızla oynayacağız. Nedir senden çektiğimiz?” dedi. Ve bu proje öyle kaldı. Nitekim projeyi Hydro Quebec’e taşıdılar. Benim bütün çabalarım boşa gitti.

KULAKTA KÜPE GİBİ TAŞIYORUM

● Sonra finans alanına geçtiniz.

Nükleer enerji ile uğraşırken aklım hep mühendislikten çıkmaktı. 1979-80 yıllarında meslek değişimi için düğmeye bastım ve finans işlerine başladım. Ekonomi altyapım olmadığı için piyasalara teknik olarak yaklaştım. Geliştirdiğim teknik analiz modeli o dönemde çok popüler oldu. Bu arada Musevi bir grupla çalışmaya başladım. Bana sürekli nasıl yatırım yapalım diye soran bu gruba evimde bir ofis açtım. Her birinin önüne paralel GCQ ekranı kurdum. İşlem yapmaya başladım. Neyse bir gün kapı çaldı. Gelen oranın sermaye piyasası kurulundan bir uzmanmış. Ne yapıyorsun burada dedi. İşlem yapıyorum dedim. Yapamazsın dedi. Lisansın yok senin. Ee ne yapacağım? Lisans alacaksın. Peki dedim nasıl olacak? İki sene gerekli eğitimi aldım. Hatta bir de kitap yazmak zorunda kaldım ve imtihan sonrasında bana o zaman çok az sayıda olan lisans yolu açıldı. Lisans verildikten sonra sermaye piyasası kurulu başkanı beni yemeğe çağırdı. Yemeğe gittik. Mr. Walter ile epey sohbet ettik. Sohbetin bir yerinde, “Ateşan, bilmen gereken bir husus var” dedi ve ilave etti, “Bu meslekte arkadaş kaybedebilirsin, para kaybedebilirsin ama ismini kaybetme lüksün yok.” Bunu kulakta küpe gibi bu yaşıma kadar taşıdım.

● Kanada’da unutamadığınız bir anınız var mı?

İşlemleri Kanada’nın en büyük aracı kurumu Richardson Greenshields üzerinden yapıyordum. Oraya gidip geliyordum. Bir gün bir adam yolumu kesti. Birlikte iş yapmayı önerdi. Dünyanın en zengin ailelerinden birinin varisiydi. Şaşırdım tabii. Sonra düşünüp peki dedim. Şehrin göbeğinde lüks bir binada ofis kiraladık. Teknik analiz yazılımı üzerinden işler gayet iyi gidiyordu, bu arada ortağım Michael beni zengin iş çevreleriyle tanıştırıyordu. Bir akşam asistanım Roberta beni arayıp acilen ofise gelmemi söyledi. Yazılım koruması olmadığı için o yıllarda programı kasaya koyuyorduk. Michael Roberta’dan kasa anahtarını istemiş. Roberta da bunun üzerine beni aramış. Atladım gittim. Michael’a durumu sorunca kem küm etti, aramızda bir soğukluk oldu bundan sonra. Ben biraz geri çekilmeye başladım. Sonra o kendi başına işlem yapmaya kalktı. Dünyanın parasını kaybetti. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Altın yumurtlayan tavuğa tek başına sahip olmak istemişti. Açgözlü olmasaydı çok güzel işler yapabilirdik.

KARA PAZARTESİ, KALP KRİZİ GEÇİRTİYOR SANDILAR

● Kara pazartesiyi yurt dışında yaşadınız.

Evet, 19 Ekim 1987. Hala Kanada’daydım ve fon yönetiyordum. Kullandığım yazılım S&P endeksinde kısa pozisyon gösteriyordu. Açığa satıyorduk. Bir gün birisi gelip “Mr. Aybars, S&P’de kısa pozisyonda bir hayli kazandınız. Ne zaman kapatacaksınız?” diye sordu. Ben de “Programı takip ediyorum” dedim. Ekonomi bilgim az olduğundan teknik analizde çok disiplinliydim. Adama neden soruyorsunuz dedim. “Paramı yönetiyorsunuz” deyince ona hak verdim. Program hala kısa pozisyon göstermesine rağmen televizyonda konuşan uzmanlardan etkilenerek ani bir kararla teknik sinyalleri dikkate almadan cuma günü pozisyonları kapatıp uzun pozisyon açtım.

Pazartesi sabah piyasa bir açıldı. Bir tane sipsivri çubuk, aşağı doğru. O zaman teknoloji, internet falan pek iyi olmadığı için bazen hatalı grafik çubukları olurdu. Ben de veriler yanlıştır diye önce ilgilenmedim. Fakat bir süre geçti, düzelmedi. Aracı kurumu aradım, kimseye ulaşamadım. Sonra haberlere bir baktım. Pencereden atlayanlar, intihar edenler vs. İşte o gün kara pazartesi olarak tarihe geçti. Bizim de bir sürü uzun pozisyonumuz vardı, S&P tarihinin en büyük düşüşünü yaşıyordu. Benim stop-loss emirlerim her zaman vardır. Yine vardı. Ama stop çok aşağılardaydı, ona rağmen çok kaybetmedim. Kazandıklarımı geri verdim. O günlerde göğsümde hafif bir ağrı başladı. Gaz sıkışmasıdır diye önemsemedim ama kız arkadaşım zorla hastaneye götürdü. Acilde uzun süre bekledikten sonra bir hemşire geldi. Sorular soruyor, not alıyor falan. İsim, soyadı derken meslek kısmına gelince borsa dedim, aradan 5-10 saniye geçmemişti ki başımda 10 tane doktor dikildi. Kara pazartesi olduğundan kalp krizi geçiriyorum sanmışlardı. Tetkiklerden bir şey çıkmayınca beni gönderdiler.

"BENİM ODAMI ATEŞAN BEY'E VERİN"

● Türkiye’den aklınıza gelen bir fon yönetimi hikayeniz var mı?

Ziraat Bankası fon işlerine girmek istiyordu. Ben de onlara altı aylık bir eğitim vermiştim. O eğitim sonrası Merrill Lynch ile görüşeceklerdi. Onlara bir “Kabul edin/kabul etmeyin listesi” hazırladım. Sonra bana gelip biz bu listeden bir şey anlamadık sen bize danışman ol dediler. Vatan, millet deyip Ziraat Bankası’na faydam olacaksa neden olmasın dedim. Ne kadar maaş istersin dediler. Ben o ara Bank Ekspres’e danışmanlık yapıyordum. Orada aldığımın yarısını verseniz de olur dedim. Bir süre sonra döndüler, “Ateşan Bey, o rakam genel müdürün maaşından fazla, veremeyiz” dediler. Ben de “Peki, maaş istemiyorum. Ülkemize faydamız olsun” dedim. Olmaz, laf olur dediler. Peki, ne yapacağız? Bir miktar verelim dediler. Peki dedim 5 lira verin. Suadiye’den Sirkeci’ye gidip gelmek o zaman 5 liradan fazlaydı. İki sene onlara danışmanlık yaptım böyle.

Daha sonra diğer genel müdür Cihan Paçacı ile de çalışma şansım oldu. Bir proje yapmıştık ancak Ankara’dan imza bekliyorduk. Ben tabii yurt dışında çok rahat konuşan biri olarak, Cihan Bey’in yanına gidip, “Bu kadar uğraştık, her şey hazır. Bir türlü gereken imza gelmiyor” deyince etrafta pek yönetici kalmamıştı, ortadan kaybolmuşlardı. Sonra o da gülümsedi, ne yapsın. Bu konuşma sonrasında “Benim odamı Ateşan Bey’e verin.” demiş. Bunun üzerine kendisinin Cağaloğlu’ndaki Boğaz manzaralı ofisini iki sene kullandım.

Amacım farkındalık oluşturmak

● Sizi daha ziyade teknik analiz, türev ürünler konulu kitaplarınızla tanıyoruz. Son kitabınız “Karmaşıklık Ekonomisi”nde neyi amaçladınız?

Şimdilik amacım Türkiye’de, ekonomi ve sosyal bilimlerde öne çıkan gelişmelerle ilgili farkındalık oluşturmak. Örneğin, karmaşıklık ekonomisi, neoklasik ekonomiden farklı olarak sürekli dengede bir sistem olarak değil, kendisini sürekli olarak hesaplayıp yenileyen bir sistem olarak görür. Denge ekonomisinin düzen, belirlilik ve indirgemeci anlayışına karşı, karmaşıklık ekonomisi olasılık, belirsizlik ve anlam oluşturma ve değişime açıklığı vurgular. Buradan hareketle finans alanında karmaşıklığın gözlenmesi de kaçınılmaz.