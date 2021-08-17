İSO 500’den Europap Tezol Kağıt borsaya geliyor

Şebnem TURHAN

İzmirli Europap Tezol Kağıt, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onay bekliyor. Kökleri 1932’ye, anonim şirket kuruluşu 1969’a dayanan şirket 2000’den bu yana temizlik kağıtları alanında faaliyet gösteriyor. İhracatta da güçlü bir oyuncu olan Europap Tezol Kağıt’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, halka arzı kurumsallaşma yolculuklarını ileriye taşımada önemli bir hamle olarak değerlendirdiklerini söyleyerek halka arz edilen payların ise yüzde 60’ını yurtiçi bireysel yatırımcıya ayırdıklarını dile getirdi.

Geri dönüşümlü kağıt üretiyor

Satışlarının yarısına yakınını 30’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Tezol, geri dönüşümlü kağıt üretiminin ise faaliyetlerinde önemli bir yer kapladığını vurguladı. Kendi markaları Baby Softy, Mare, Ritmo, Ecco Yeşil Dünya, Dolce ve Unico ile temizlik kağıtları pazarında faaliyet gösterdiklerini kaydeden Tezol, “Tezol’un gelişiminde önemli bir kilometre taşı da herkesin kendi markasıyla üretim yapmaya odaklandığı bir dönemde, yalnızca kendi markalarımız ile değil, özel markalara da üretim yaparak büyüme kararı vermemiz oldu. Bir yandan Türkiye’nin önde gelen büyük zincir marketleri için özel üretim diğer yandan da kendi markalarımızı büyüterek karma bir üretim stratejisi ile bugünlere geldik” diye konuştu.

Net finansal borcu yok

2020 yılı İSO 500 listesinde 439’uncu sırada bulunduklarına işaret eden Tezol, net finansal borçlarının bulunmadığına da dikkat çekiyor. Tezol’un verdiği bilgiye göre şirketin 30 Haziran 2021 itibariyle son 12 aylık cirosu 682 milyon TL, aynı dönem itibarıyla Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Karı 159 milyon TL ve net karı da 150 milyon TL. Europap Tezol Kağıt aynı dönemde sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjına sahip.

Tezol, Europap Tezol olarak, halka açılmayı kurumsallaşmalarını daha ileriye taşıma anlamında önemli bulduklarını belirterek, “Halka açılma bize, kurumsallaşma sürecimizi geliştirme ve hızlandırmanın yanı sıra şirketimizin ve markalarımızın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tanınırlığını ve farkındalığını artıracak. Marka değerimize, Türkiye ve dünya pazarlarındaki marka bilinirliğimize ve rekabet gücümüze katkısı olacağınızı düşündüğümüz için halka açılma kararı aldık” dedi.

Ortak satışı yoluyla halka arz

Europap Tezol olarak Deniz Yatırım Menkul Değerler liderliğinde 32 aracı kurumun yer alacağı bir konsorsiyumla halka açıldıklarını dile getiren Tezol, şunları söyledi: “Şirket’in 100 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 20’si ortak satışı ile halka arz edilecek. Ek satışın da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Halka arz ortak satışı yoluyla olacağı ve şirketin nakde ihtiyacı olmadığı için şirkete sermaye artışı yoluyla nakit girişi olmayacak.”

Tüm paylar yurtiçi yatırımcılara

Halka arzın ayrıntılarına ilişkin ise Tezol, şu bilgileri verdi: “Halka arzda uygulanacak dağıtım yöntemi ile hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcıları gözetecek şekilde dağıtım yapılacak. Bu sayede tüm birikim gruplarından yatırımcıların ilgisini çekecek işlemde, halka arzın yüzde 60’i bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yüksek başvurulu (bireysel) yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yatırımcılardan; 1.000 adet ve altında başvuru yapanlar bireysel yatırımcı, 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapanlar yüksek başvurulu yatırımcı olarak dikkate alınacak. Dağıtım Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacaklar.”

Her yıl dağıtılabilir karın yüzde 30’u nakit paylaşılacak

Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, şirket paylarının borsada işlem görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 40’ına karşılık gelen fon ile Günlük Alım Emri uygulaması gerçekleştirileceğini belirterek “Europap Tezol Kağıt, temettü politikası uyarınca her yıl dağıtılabilir karının asgari yüzde 30’u nakit olmak üzere toplam yüzde 70’ini yatırımcılarla paylaşmayı öngörüyor. SPK onay süreci ve fiyat tespit raporu daha tamamlandığı için halka arz büyüklüğüne ilişkin henüz bir rakam paylaşamıyoruz” dedi.

Yeni kağıt üretim tesisi seneye faaliyette

Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, şöyle konuştu:

“Europap Tezol’un hali hazırdaki kurulu kağıt üretim kapasitesi 86 bin ton. Aralık 2020’de, 40.000 ton/yıl kapasiteli yeni bir kağıt üretim tesisi daha kurmak için harekete geçtik. Bu tesisimizin 2022’nin üçüncü çeyreğinde üretime geçmesini hedefliyoruz. Böylece toplam kapasite yaklaşık 130 bin tona çıkacak. Özetle şu anda hem Mersin’deki hem İzmir’deki fabrikalarımızda toplamı 300 milyon liraya ulaşan yeni bir yatırım hamlesi içindeyiz ve bunların bir kısmını da tamamladık. Mevcut entegre kağıt üretim tesislerimizin ikisi İzmir’de, biri Mersin’de; yeni kurulacak dördüncü tesisimiz de yine Mersin’de olacak. Kağıt üretim tesislerine ek olarak, 15’i İzmir’de, 7’si Mersin’de olmak üzere toplam 22 bitmiş ürün üretim hattımız bulunuyor.”