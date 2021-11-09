İstanbul Borsası günü 7.1 puan artışla tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 3,47 puan ve yüzde 0,22 kazanımla 1.612,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.605,41, en yüksek 1.631,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 1.615,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,44 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 1.758,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 52'si geriledi.