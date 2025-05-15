İstanbul'daki barış müzakereleri Avrupa'da savunma hisselerini vurdu

Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinin duyurulmasının ardından değer kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, üç yıldır kesilen doğrudan müzakerelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlaması için ev sahipliği yapmasını istemişti. Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Hissedarlar satışa yöneldi

Bu gelişme sonrası, Avrupa genelindeki yatırımcılar, sürdürülebilir bir barış ortamının sağlanması durumunda bölge ülkelerinin savunma harcamalarında azalma yaşanabileceği öngörüsüyle savunma hisselerinde satışa yöneldi.

Avrupa STOXX havacılık ve savunma endeksi, son beş günde yaklaşık yüzde 2 oranında geriledi. Alman silah üreticisi Rheinmetall, 9 Mayıs'ta 1744 Euro ile zirveyi gördükten sonra yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek 1592 Euro'ya geriledi. İsveçli Saab hisseleri yüzde 6,15, Fransız Thales hisseleri yüzde 5, İngiliz BAE Systems hisseleri yüzde 2, İtalyan Leonardo hisseleri ise yüzde 5 oranında düştü.

Eurofighter için sensör sistemleri sağlayan Alman Hensoldt'un hisseleri de yaklaşık yüzde 4 geriledi. Fransız Safran'ın ve İngiliz Rolls-Royce hisseleri yüzde 1 değer kazanırken, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisse değeri neredeyse sabit kaldı.

Asya ve ABD'ye de yansıdı

Avrupa'daki savunma şirketlerinde görülen düşüş Asya ve ABD'deki savunma şirketlerinin hisse performansına da yansıdı. ABD'de de savunma sektöründe benzer bir etki görüldü. Lockheed Martin Corporation (LMC) hisseleri son beş günde yüzde 2,51 oranında değer kaybetti.