İşte 2022 portföylerinin en beğenilen hisseleri

Ufuk KORCAN

Borsa İstanbul’da ekim ayında başlayan yukarı hareket devam ediyor. Geçen yıl TL bazında yüzde 24 yükselen BİST 100 Endeksi, geride bıraktığımız hafta 2.100 puanı test etti. Böylece yılbaşına göre Borsa İstanbul’da ortalama artış yüzde 12’ye ulaştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’in Senato Bankacılık Komitesi’nde verdiği mesajlar ve ABD’de açıklanan enflasyon rakamları genel olarak gündemin öne çıkan başlıkları oldu. Başkan Powell, enflasyon ile mücadelede Fed’in faiz artırmak ve bunu uzun süre yapmak zorunda kalması durumunda adım atmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Her ne kadar Powell, piyasaların bilmediği ya da beklemediği bir şey söylemese de risk iştahı Powell’ın mesajları sonrasında biraz daha yükseldi. Küresel borsalar ABD borsalarının öncülüğünde 5 günlük düşüş sürecine ara verdi.

FED BELİRLEYİCİ OLACAK

Powell, faiz artırımlarına hangi ay başlayacaklarıyla ilgili bir işaret vermezken bilançoyu küçültmeye bu yıl başlayacaklarının altını çizdi. ABD’de 2021 yılı enflasyon verileri de açıklandı.

Enflasyon yıllık yüzde 7 ile 39 yılın zirvesine çıktı.

ABD enflasyon verisinin Fed’in duruşunda bir değişikliğe neden olmayacağı düşünülüyor. Genel beklenti 2022 yılında hem ABD tahvil faizleri hem de ABD Doları için yönün yukarı olacağı yönünde. Fed’in faiz artırımlarına mart ayında başlayacağına yönelik tahminler kuvvetlenirken yaz ve sonbaharda birer artırım daha bekleniyor.

Gelelim iç piyasaya… Son 2 ayda Türk Lirası’nda yaşanan yüzde 50’nin üzerinde değer kaybı Türkiye’de birçok ürün fiyatında olduğu gibi hisse senetlerinde de hızlı yükselişlere neden oldu.

BİST'TE HEDEF 2.500 PUAN

Kur korumalı mevduat adımının ardından yatırımcıların kafasındaki ‘enflasyona karşı korunma’ isteği tam olarak giderilmiş değil. Başka bir ifadeyle yatırımcılar, kur korumalı mevduat ürünü ile kendilerini kurdaki artışa karşı korumanın rahatlığını hissederken benzer rahatlık enflasyona karşı korunmada yok.

Dolayısıyla negatif reel faiz oranlarının sürmesi halinde hisse senetlerinin bu süreçten olumlu etkileneceği düşünülüyor. Yatırım Finansman bu yıla ilişkin hazırladığı strateji raporunda Borsa İstanbul için temettü dahil yüzde 25-30 getiri potansiyeli taşıdığı tahmininde bulundu. Kuruma göre BİST 100 Endeksi için bu yılki hedef 2.500 puan.

Hangi sektör hisseleri öne çıkacak?

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlar borsanın seyri için kritik öneme sahip. Merkez Bankası’nın gevşek para politikasının yanında genişlemeci para ve maliye politikaları hisse fiyatlamalarını da etkileyecek. Bu sürecin mevcut ve beklenen enflasyon üzerindeki etkileri şu aşamada tam olarak kestirilemediği için uzmanlar, TL’deki hızlı değer kaybıyla sermaye rasyolarında oluşabilecek baskı nedeniyle bankacılık hisselerine temkinli yaklaşıyor. Dolayısıyla finans sektörü dışında faaliyet gösteren şirket hisselerinin bu yıl bankalara oranla daha iyi getiri sunabileceği ifade ediliyor.

Yeni yılın gözde sektörleri

Öte yandan pandemi sürecinden ağır yara alan havacılık sektörü hisselerinin 2022 yılında ön plana çıkması bekleniyor. Özellikle ihracat yapan ya da döviz geliri olan şirket hisselerinin de yine yeni yılda da talep görebileceği belirtiliyor. Konut fiyatlarında yaşanan artış ve alternatif arayan yatırımcıların olası ilgileri nedeniyle gayrimenkul sektörü hisseleri de talep görebilir. Öte yandan artan enflasyonla kârları yükselen perakende hisselerinin de portföylerde yer alması öneriliyor.

Borsada 2.100 puan seviyesi kritik

Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından 2.050 direncinin üzerinde kalmayı başaran BİST 100 Endeksi, 1.980 puan üzerindeki yukarı yönlü ivmesini devam ettiriyor. Endeksin 2.050 seviyesinin üzerinde kalıcı olmaya devam etmesi durumunda 2.100 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

2.050 puanın altına geri çekilmelerde ise 22 günlük ortalama seviyesi olan 1.980 destek noktası olarak öne çıkıyor. Daha altlarda ise 1.925 ve 1.835 diğer destek noktaları. Yükselişlerin devamında ise 2.100, 2.150, 2.200 seviyeleri sıralı direnç noktaları.

Dolar kuru 13.50 TL'nin altına inmekte zorlanıyor

ABD enflasyon rakamlarının ardından 13.50-13.85 TL bandındaki yatay hareketini aşağı yönlü kıran dolar, 13.17 TL’ye kadar indi. Ancak bu seviyeden gelen alımlarla dolar yeniden 13.50 TL’nin üzerine çıktı.

Yukarı tarafta 14 TL önemli bir direnç noktası. 13.50 TL desteğinin altına inilip kalınması durumunda ise 12.70 ve 12.15 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak TL enstrümanlara ilgiyi artırmak için atılabilecek olası adımlar ya da açıklamalar fiyatlar üzerinde sert fiyat hareketlerine neden olabilir.