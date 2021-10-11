İşte borsada 9 ayın yıldızı

Gedik Yatırım’ın raporuna göre yurtiçinde BİST 100’de 2021 yılının ilk dokuz ayında en çok yükselen sektörü yüzde 32 ile inşaat olurken, ikinci sırada yüzde 22 ile bilişim yer aldı. En çok yükselen şirket ise Erbosan oldu. Ford Otosan en yüksek piyasa değerine ulaşan şirket olurken Otokar ortalama hacim değişimi en yüksek şirketlerin başında yer aldı.

Gedik Yatırım raporunda sektörlere göre yılbaşından bu yana değişimleri ele aldı. Buna göre BİST İnşaat yüzde 32 yükselirken, BİST Bilişim yüzde 22, BİST Tekstil yüzde 14, BİST Metal Eşya yüzde 13, BİST Spor yüzde 13, BİST Ana Metal yüzde 11, BİST Kimya yüzde 10, BİST Ulaştırma yüzde 6, BİST Sınai yüzde 6 yükseldi. En çok düşen sektör ise yüzde 31 ile BİST Orman, Kağıt oldu. Onu yüzde 20 kayıpla BİST Banka, yüzde 17 ile BİST Sigorta, yüzde 16 ile BİST Menkul Kıymet, yüzde 14 ile BİST Ticaret ve BİST KOBİ Sanayi, yüzde 13 ile BİST Mali, yüzde 11 ile BİST Taş. Toprak, yüzde 7 ile BİST Holding, yüzde 6 ile BİST Gayrimenkul YO izledi.

En çok kaybettiren Odaş Elektrik

En çok kazandıran hisselerde yüzde 145 ile Erbosan başı çekerken Aksa Enerji yüzde 84, Sasa Polyester yüzde 78, Tofaş yüzde 68, Esenboğa Elektrik ve Kordsa Tekstil de yüzde 63’lük yükselişlerle dikkat çekti. En çok düşen hisselerin başında ise yüzde 53 kayıpla Odaş Elektrik geliyor. Onu yüzde 51 ile Kartonsan, yüzde 50 ile İhlas Holding, yüzde 49 ile Bera Holding, yüzde 43 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 42 ile Global Yatırım Holding izledi. Yurtdışı piyasalarda da 2021 yılının ilk çeyreğinde ABD Standard Poor’s 500 endeksinde hisseleri en çok yükselen şirket yüzde 268,38 ile bioteknoloji şirketi Moderna INC olurken, şirket yüzde 268,38 ile Nasdaq Endeksi’nde de en çok kazandıran hisse olarak öne çıktı. Avrupa STXE 600 endeksinin en çok yükseleni kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren IMCD olurken, Almanya borsası DAX’ın en çok kazandıranı ise medikal ürünler alanında faaliyet gösteren Sartorius AG oldu.