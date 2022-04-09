İşte en fazla önerilen hisselerde yeni hedefler

Ufuk KORCAN

Enflasyon bütün dünyanın başına bela. Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 60’ı aşarken ABD ve Almanya’da 40 yılın zirvesine çıktı. Enflasyondaki artış hızının önüne geçebilmek için merkez bankaları alarma geçmiş durumda. Merkez bankalarının atacağı adımlar da piyasaların takip ettiği gündem maddeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Geride bıraktığımız hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı toplantı tutanakları, son haftalarda piyasalarda yaşanan olumlu havayı bir miktar dağıttı.

FED BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed, mart ayı toplantısının tutanaklarında bilanço küçülmesinin ayda en fazla 95 milyar dolarla yapılabileceğinin sinyali verdi. Buna göre 9 trilyon dolara yakın büyüklükteki Fed bilançosu, yılda 1 trilyon dolar küçülebilir. 2017-2019 arası döneminde aylık en fazla bilanço küçültme 50 milyar dolar seviyesinde yapılmıştı. Bilanço küçültme planının mayıs ayındaki toplantıda onaylanıp hayata geçirilmesi bekleniyor. Tutanaklarda, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik nedeniyle çok sayıda Fed üyesinin 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullanmaktan vazgeçtiği ortaya çıktı. Dolayısıyla Fed’in önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarında daha agresif olabileceği ve birden fazla toplantıda 50 baz puanlık artışa gidebileceği düşünülüyor.

ALIM GÜCÜNÜ KORUMA ÇABASI

Piyasaların seyri açısından Fed’in atacağı adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı yakından izlenecek. Fed’in faiz artırım sürecinde hızlı davranması ve faiz artırımlarına 2023’te sonlandırabileceğine yönelik görüşler ağırlıkta. Faiz artırımlarının ardından ekonomilerde resesyon beklentilerinin gündeme geleceği ve bu kez de 2024 yılı için faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacağı söyleniyor. Özellikle Türkiye gibi enflasyonun yüksek ülkelerde yatırımcıların ilk düşündüğü genelde alım güçlerini korumak yönünde oluyor.

BİST POZİTİF AYRIŞIYOR

Mevduat gibi sabit getirili enstrümanlardaki negatif reel faiz, hisse senedini öne çıkartıyor. Haftalık performansa baktığımızda Borsa İstanbul, Portekiz’in ardından en iyi performans gösteren ikinci borsa oldu. BİST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 25'in üzerinde yükseldi. Yerli yatırımcıların yönü belirlediği Borsa İstanbul'da aracı kurumlar da peş peşe model portföylerindeki hisseler için belirledikleri hedef fiyatları yukarı çekmeye başladı.

Endekste yeni tarihi zirveler test edilebilir

Endekste 24 Şubat’ta1826 puandan başlayan yükseliş trendi üzerindeki seyir sürüyor. Bu trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece endekste yeni tarihi zirvelerin test edilme olasılığı yüksek. Şu an için trendin destek noktası 2.304 puanda. Olası geri çekilmelerde bu destek seviyesinin altına gelinse bile bu noktanın aşağı yönlü kırıldığının teyidi 2.279 puanın altına gelinmesiyle alınabilir. Bunun dışındaki geri çekilmeleri bir kâr satışı olarak değerlendirmekte fayda var. Aksi durumda, yani 2.279 puanın da altına gelinmesi durumunda ise endekste yakalanan olumlu hava dağılacağından ilk aşamada 2.197 puana kadar geri çekilme riski olabilir.

Portföylerde öne çıkan sektörler

Aracı kurumların model portföylerine bakıldığında, özellikle enflasyona karşı koruma sağlayacağına inanılan perakende sektörü, pandeminin ardından toparlanacağı düşünülen havacılık sektörü ve endeksin gerisinde performans gösteren bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde öne çıkmasının beklendiği anlaşılıyor. Öte yandan emtialardaki artıştan olumlu etkilenmesi beklenen bazı şirketlerin hisseleri de yine kurumların model portföylerinde yer alıyor.

2 yılda 1.1 milyon yeni yerli yatırımcı

Pandemi dönemiyle birlikte yerli yatırımcıların Borsa İstanbul’a ilgisi arttı. 2020 Mart ayında 1 milyon 279 bin kişi hisse senedine yatırım yaparken bu rakam 2 milyon 377 bin kişiye ulaşmış durumda. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yerli yatırımcıların sahip olduğu hisse portföyünün toplam büyüklüğü 532.4 milyar TL seviyesinde. Yabancı payının yüzde 38’in altına indiği Borsa İstanbul’da 13 bin 299 yabancı, 346.3 milyar TL’lik portföy büyüklüğüne sahip.

Dolarda 14.82 TL kritik

Paritedeki yükseliş trendi üzerindeki seyir sürüyor. Şu anki günlük bazdaki teknik görüntü olası yukarı hareketlerde 14.82 TL direncinin, olası aşağı hareketlerde de 14.52 TL desteğinin aşağı ya da yukarı kırılması paritedeki hareketleri agresifleştirebileceğini gösteriyor. Zira direnç seviyesi olan 14.82 TL’nin kırılması paritede sırasıyla 15.73 ve 17.07 TL seviyelerinin görülme riskini artıracak öneme sahip. Destek noktası olan 14.52 TL’nin de aşağı geçilmesi 14.29 ve 13.58 TL trend desteklerinin test edilme olasılığını artıracak. Paritede bir rahatlamadan bahsedilebilmesi için kesinlikle 13.58 TL desteğinin altına gelinmeli.