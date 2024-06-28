Japonya Maliye Bakan Yardımcısı Kanda görevden alındı

Japonya'nın Uluslararası İlişkilerden ve Kur Politikasından Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda görevden alınırken yerine Atsushi Mimura atandı.

Yenin düşüşü BoJ faiz artırımına alan sağlıyor

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 2,1 artışla beklentileri aşarken, sanayi üretimi de mayısta aylık yüzde 2,8 artış kaydetti. Analistler, söz konusu verilerin özellikle ülke para biriminin son 38 yılın en düşük seviyesine gerileridiği bu günlerde Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırması için alan sağladığını bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 39.557 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.797 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 2.953 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.750 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 79.438 puanda bulunuyor.