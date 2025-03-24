Japonya mart ayı imalat sanayi PMI açıklandı! Veriler daralmaya mı işaret ediyor?
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,3 ile aktivitede daralmaya işaret etti. Hizmet sektörü PMI da 49,5 seviyesinde gerçekleşerek zayıf kaldı.
ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle küresel piyasalarda yön arayışı devam ederken, Asya borsalarında da karışık seyir izleniyor.
Bugün açıklanan Japonya mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 48,3 ile aktivitede daralmaya işaret etti. Hizmet sektörü PMI da 49,5 seviyesinde gerçekleşerek zayıf kaldı.
Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselerek 23.723 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 3.363 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artışla 77.753 puanda seyrediyor.