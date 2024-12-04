Japonya ve Çin PMI verileri iki ülkede de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller verdi

Asya borsalarında Japonya hariç negatif bir seyir izleniyor. Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeks'leri (PMI) sırasıyla 50,5 ve 50,1, Çin'de Caixin hizmet sektörü ve bileşik PMI da sırasıyla 51,5 ve 52,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu veriler iki ülkede de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu sinyaller verdi.

Borsada durum...

Dolar/yen paritesi ise güne yüzde 0,4 artışla 150,00 seviyesinde başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 39.276 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 düşüşle 2.464 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.354 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.723 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 80.678 puandan işlem görüyor.