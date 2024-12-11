Japonya'da yüksek gelen ÜFE BoJ kararlarını nasıl etkileyecek?

Asya borsaları güne Hong Kong hariç pozitif başladı. Japonya'da makroekonomik veri tarafında, kasım ayına yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artarak beklentileri geride bıraktı.

Enflasyon göstergelerinin tahminlerin üzerinde seyretmesinin ülke ekonomisindeki riskleri artırdığını belirten analistler, gelecek hafta toplanacak Japonya Merkez Bankası para politikası kurulu öncesi yüksek gelen ÜFE'nin parasal sıkılaşma ihtimallerini güçlendirebileceğini söyledi.

Şi Cinping'in '1+10 Diyaloğu' toplantısı mesajı...

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "1+10 Diyaloğu" toplantısı için Pekin'de bulunan uluslararası ekonomik örgütlerin başkanları ve direktörleriyle bir araya geldi. Şi Cinping toplantıda, Trump'in gelecek dönemde imza atacağı ekonomik uygulamalara atıf yaparak, dün yaptığı açıklamalarda, 'ticaret ve bilim-teknik savaşlarının kazananı olmaz' mesajını verdi.

Borsada durum...

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 39.394 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.442 puan seviyesinden günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 20.162 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 3.429 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 değer kazancıyla 81.680 puandan işlem görüyor.