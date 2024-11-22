Japonya'nın enflasyon verileri ve Çin'in ekonomik endişeleri Asya borsalarında etkili

Asya'da bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da çekirdek enflasyon yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Japonya Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde 2'nin üzerinde çıkması BoJ'un gelecek toplantıda faiz artırımına gidebileceği ihtimallerini artırdı.

Japonya'da kasım ayı imalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49 gelerek geçtiğimiz aya göre üretimde bir daralma olabileceğine işaret ederken, hizmet sektörü PMI 50,2 ve bileşik PMI 49,8 ile geçtiğimiz aya göre artış gösterdi.

Borsada durum...

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 38.321 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,8 artışla 2.501 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 düşüşle 19.174 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3 azalışla 3.268 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 78.080 puanda bulunuyor.