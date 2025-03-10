Japonya'nın tahvil getirisi 2008'den beri en yüksek seviyede

Asya borsaları karışık seyrederken, Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, şubatta da devam etti. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,2 geriledi.

Çin'in ihracatındaki artış, yılın ilk iki ayında, ABD'nin ticari tarifeleri artırması ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin etkisiyle yavaşladı. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Ocak-Şubat 2025 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 539,94 milyar dolara ulaşırken, geçen yılın son çeyreğindeki artış ivmesinin gerisinde kaldı.

Japonya 2025 ocak ayı cari işlemler dengesi açıklandı

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin ayı cari işlemler dengesi 256,7 milyar yen açık vererek tahminlerin altında gerçekleşti. Öte yandan, Japon tahvil piyasalarındaki yükseliş de dikkati çekerken, 10 yıllık devlet tahvil getirileri yüzde 1,57 seviyesini görerek 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Asya borsalarında son durum...

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 36.990 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.570 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 23.867 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.368 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 74.580 puanda seyrediyor.