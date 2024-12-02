Jeopolitik ve siyasi tansiyonun yükseldiği haftaya küresel piyasalardan yüksek başlangıç

Dünya genelindeki yoğun gündem tansiyon yükseltmeye devam ederken, Trump'ın BRICS konusundaki açıklamalarının ardından dolar yeni haftaya güçlenerek başladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın yüzde 67 ihtimalle bu ay faiz indirimine devam edeceği öngörülürken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin söz konusu fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Emtia tarafında, OPEC+ toplantısı yaklaşırken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 72,2 dolardan alıcı bulurken, bakırın libresi de yüzde 0,8 düşüşle 4,06 dolardan satılıyor. New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,56, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,42 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında pozitif seyir hakim

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir hakim olurken, gözler Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve işsizlik oranı verilerine çevrildi. Fransa'daki bütçe görüşmeleri anlaşmazlığından kaynaklı hükümet krizine dair gelişmeler yatırımcıların odağına yerleşirken, konuya ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Bu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,46 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Çin-ABD ticaret savaşında durum!

Asya piyasaları Çin başta olmak üzere bölge genelinde ekonomiyi teşvik edici adımların etkisiyle pozitif seyrederken, ABD'de ile Çin arasında olası bir ticaret savaşına ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için para politikasını gevşeteceğine ilişkin beklentiler sonuncunda Çin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2'ye geriledi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ekonomik verilerinin bankanın tahminlerine uygun olarak gerçekleştikçe faiz artışlarının yaklaştığını söyledi. Ueda'nın açıklaması sonrası Japonya 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,072 seviyesine yükseldi. Dolar/yen paritesi ise yeni haftaya yüzde 0,7 artışla 150,6 seviyesinde başladı.

Yarının ana gündem maddesi: Enflasyon verileri

Yurt içinde gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Dolar/TL cuma günü yüzde 0,3 artışla 34,7030'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,7170'ten işlem görüyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, kasım ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi PMI

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı işsizlik oranı

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, kasım ayı ISM imalat sanayi PMI