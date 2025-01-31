Kalyon Güneş Teknolojileri talep toplama tarihleri, hisse kodu ve hisse fiyatı (KLYPV halka arzı)

Yatırımcı sayısının artmasıyla şirketlerin Borsa İstanbul'a ilgisi de artıyor. Birçok şirket halka arz olarak finansman yaratıyor. 2024 yılında 31 şirketin halka arzında 56 milyar TL'lik kaynak toplandı. Yeni yıl için 100'ün üzerinde şirket halka arz için izahnamesini hazırladı.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim (Kalyon PV) de halka arz kararı alan son şirket oldu. İşte halka arzla ilgili bilmeniz gerekenler...

Kalyon Güneş Teknolojileri (Kalyon PV) talep toplama tarihleri

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin liderlik ettiği halka arz kapsamında Kalyon PV için 5-7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz fiyatı

Toplam 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli payların satışna sunulacağı halka arzda hisse fiyatı 70,3 TL olarak belirlendi.

Kalyon Güneş Teknolojileri hisse kodu

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim için Borsa İstanbul'daki hisse kodu 'KLYPV' olarak belirlendi.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka açıklık oranı

Şirketin çıkarılmış sermayesi 375 milyon 300 bin liradan 411 milyon 441 bin 18 liraya yükselerek halka açıklık oranı yüzde 11,26 olarak gerçekleşecek.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arzı bireysele eşit mi?

Pay başına satış fiyatı 70,30 lira olarak belirlenen 3,3 milyar lira büyüklüğündeki halka arzın yüzde 78'i sermaye artırımı, yüzde 22'siortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle dağıtım yapılacak.

Kalyon Güneş Teknolojileri halka arz geliri nerede kullanılacak?

Halka arz gelirlerinin yüzde 25'i yeni ve devam eden yatırımlarda, yüzde 30'u kredi geri ödemelerinde, kalan yüzde 45'i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak.