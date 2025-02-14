Kalyon PV arzın üstünde taleple işleme başladı
Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan güneş teknolojileri merkezi Kalyon PV için Borsa İstanbul’da gong çaldı. Şirket payları, dün düzenlenen törenle işlem görmeye başladı.
Jülide Y. GÜRDAMAR
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ (Kalyon PV) Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı. İş Yatırım ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın liderlik ettiği, pay başına 70,30 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu.
290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı
Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4,48 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Halka arzda 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Kalyon Güneş Teknolojileri, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde büyük bir başarı göstererek sektörünün önemli bir üreticisi olmuştur.
Panel üretimini uçtan uca entegre bir şekilde gerçekleştirerek, dünyadaki sayılı tesislerden biri haline gelmiştir. Ürettiği panellerle, bir yandan yurt içinde artan talebi karşılarken, diğer yandan yurt dışında birçok güneş enerjisi santrallerine panel tedarik etmektedir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği geliriyle kapasitesini artırmayı ve yeni projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır” ifadelerini kullandı.
Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, “Kalyon PV olarak, enerji sektöründe sürdürülebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık" dedi.
“Değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz”
Kalyoncu şöyle devam etti: "Kurulduğumuz günden bu yana güneş teknolojileri alanında ülkemize ve dünyaya değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün, bu büyük hedefimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisindeyiz. Başarıyla taçlandırdığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV'nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır."