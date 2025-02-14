Kalyon PV arzın üstünde taleple işleme başladı

Jülide Y. GÜRDAMAR

Kalyon Güneş Tekno­lojileri Üretim AŞ (Kalyon PV) Bor­sa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem gör­meye başladı. İş Yatırım ve Türkiye Kalkınma ve Yatı­rım Bankası'nın liderlik et­tiği, pay başına 70,30 lira sa­bit fiyatla gerçekleşen hal­ka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu.

290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı

Yüksek başvurulu yatırım­cılardan 4,48 kat, yurt içi bi­reysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatı­rımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Hal­ka arzda 290 bin 801 yatırım­cının talebi karşılandı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yap­tığı konuşmasında “Kalyon Güneş Teknolojileri, yerli ve yenilenebilir enerji üreti­minde büyük bir başarı gös­tererek sektörünün önemli bir üreticisi olmuştur.

Panel üretimini uçtan uca entegre bir şekilde gerçekleştirerek, dünyadaki sayılı tesislerden biri haline gelmiştir. Üretti­ği panellerle, bir yandan yurt içinde artan talebi karşılar­ken, diğer yandan yurt dışın­da birçok güneş enerjisi sant­rallerine panel tedarik et­mektedir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği geli­riyle kapasitesini artırmayı ve yeni projelerini gerçekleş­tirmeyi planlamaktadır” ifa­delerini kullandı.

Kalyon PV Yönetim Kuru­lu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, “Kalyon PV olarak, enerji sektöründe sürdürü­lebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye'nin temiz enerji dö­nüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık" dedi.

“Değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Kalyoncu şöyle devam et­ti: "Kurulduğumuz günden bu yana güneş teknolojileri alanında ülkemize ve dün­yaya değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu­gün, bu büyük hedefimi­zi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisin­deyiz. Başarıyla taçlandır­dığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV'nin büyümesi­ni ve güçlenmesini sağlar­ken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiye­lini bir kez daha ortaya koy­maktadır."