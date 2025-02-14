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Kalyon PV arzın üstünde taleple işleme başladı

Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan güneş teknolojileri merkezi Kalyon PV için Borsa İstanbul’da gong çaldı. Şirket payları, dün düzenlenen törenle işlem görmeye başladı.

Dünya Gazetesi
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Jülide Y. GÜRDAMAR

Kalyon Güneş Tekno­lojileri Üretim AŞ (Kalyon PV) Bor­sa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle işlem gör­meye başladı. İş Yatırım ve Türkiye Kalkınma ve Yatı­rım Bankası'nın liderlik et­tiği, pay başına 70,30 lira sa­bit fiyatla gerçekleşen hal­ka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu.

290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı

Yüksek başvurulu yatırım­cılardan 4,48 kat, yurt içi bi­reysel yatırımcılardan 0,88 kat, yurt içi kurumsal yatı­rımcılardan 1,24 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1,26 kat talep toplandı. Hal­ka arzda 290 bin 801 yatırım­cının talebi karşılandı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yap­tığı konuşmasında “Kalyon Güneş Teknolojileri, yerli ve yenilenebilir enerji üreti­minde büyük bir başarı gös­tererek sektörünün önemli bir üreticisi olmuştur.

Panel üretimini uçtan uca entegre bir şekilde gerçekleştirerek, dünyadaki sayılı tesislerden biri haline gelmiştir. Üretti­ği panellerle, bir yandan yurt içinde artan talebi karşılar­ken, diğer yandan yurt dışın­da birçok güneş enerjisi sant­rallerine panel tedarik et­mektedir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği geli­riyle kapasitesini artırmayı ve yeni projelerini gerçekleş­tirmeyi planlamaktadır” ifa­delerini kullandı.

Kalyon PV Yönetim Kuru­lu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, “Kalyon PV olarak, enerji sektöründe sürdürü­lebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye'nin temiz enerji dö­nüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık" dedi.

“Değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Kalyoncu şöyle devam et­ti: "Kurulduğumuz günden bu yana güneş teknolojileri alanında ülkemize ve dün­yaya değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu­gün, bu büyük hedefimi­zi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisin­deyiz. Başarıyla taçlandır­dığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV'nin büyümesi­ni ve güçlenmesini sağlar­ken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiye­lini bir kez daha ortaya koy­maktadır."

 