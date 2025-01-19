KAP'a açıklama yapıldı: Borsada işlem gören seramik şirketi için iflas kararı

Umpaş Holding'in bağlı şirketi Serenova Seramik'in iflasına karar verildi.



Umpaş Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada dava kapsamında tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve şirketin iflasına karar verildiği bildirildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Serenova Seramik’in Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen konkordato davasında mahkeme tarafından, dava kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırılmasına ve şirketin iflasına karar verildiği ifade edildi."



Serenova Seramik, 2000 yılından beri üretim yapıyordu.