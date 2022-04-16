Kârlı BİST-100 şirketlerinin fiyatları ucuz mu pahalı mı?

Barış ERKAYA

Borsa İstanbul dünya borsalarına göre rekor performans ile tüm diğer yatırım araçlarına parmak ısırtıyor. Her ne kadar dolar bazında hâlâ borsanın pahalı olduğunu söyleme imkanı olmasa da birçok şirketin borsanın ortalama performansını aştığını, piyasa genelinden ayrıştığını, ciddi getiriler sağladığını kabul etmek şart. Şimdi daha ucuz kalmış, sağlam, kârlı şirketlerde seçici alımlar daha yüksek bir potansiyel sağlayabilir. En azından uzmanlar böyle düşünüyor.

HER YÜKSELMEMİŞ HİSSE UCUZ DEĞİLDİR

Peki bir hisse senedinin ucuzluğu nasıl anlaşılabilir. Bunun çeşitli yolları var. Örneğin fiyat hareketi endeksin gerisinde kalmış hisse senetlerini tespit etmek bunun bir yöntemi olabilir. Fakat fiyat performansındaki bu düşüşün mantıklı bir gerekçesi de olabilir. Örneğin karlılık performansı düşük olması bunun sebebi olabilir. Bu nedenle hisse senetlerinin fiyat performanslarını, finansal performanslarıyla eşleştiren bazı analizler yapmak karar vermek açısından önemli.

DÜZENLİ KÂR BÜYÜMESİNE DİKKAT!

Bu rasyolardan bir tanesi fiyat/kazanç (f/k) çarpanı. Bir şirketin bir yıl içerisinde elde ettiği toplam kârın kaç katı kadar piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor f/k.

Fakat f/k sadece bir seferlik ya da dönemsel olarak yükselen bir kar nedeniyle düşük kalmışsa bu hisse senedine yatırım yapmak yanlış tercih olabilir. İşte bu yüzden son 4 yılda (yıl sonu gelir tablolarına göre) hiç zarar etmemiş BIST-100 şirketlerini baz alarak yaptığımız analizde, bu dönemde kârını hep artırmış şirketleri analiz ettik. Üç yılın ortalama kâr artış ortalamalarını hesapladık ki şirketlerin f/k oranları yanında kârlılığın büyüme oranları da görülebilsin. Böylece kar artış oranı en yüksek BIST-100 şirketlerinin f/k analizleri de ortaya çıkmış oldu. Sıralama f/k oranı en düşük olandan en yüksek olana doğru yapıldı.

F/K ANALİZİ NASIL YAPILMALI?

Basit bir örnekten yola çıkalım. X şirketinin yıllık ortalama kâr artış oranı yüksekse ve bunun gelecek yıl da devam edeceğini bekliyorsak en azından aynı f/k ortalamasını tutturabilmesi için piyasa değerinin de kâr artış ortalaması kadar artması gerekeceğini bilmek. Bu nedenle fiyat/ kazanç oranının yüksekliği çok yüksek yıllık kar artış performansı yakalayan bazı şirketler açısından pahalılık göstergesi olmayabilir. Bir de tabii bu finansal güç artışının hisse fiyatlarına son dönemde yansıyıp yansımadığına da bakmak şart. Bu nedenle tablomuzda hisselerin yılbaşından bu yana getirilerini de ekledik.