Kasım ayında Borsa İstanbul'un en çok kazandıran otomotiv şirketleri belli oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören otomotiv şirketleri, Kasım 2024’te genel olarak yükseliş eğilimi sergiledi. Ay boyunca 8 otomotiv şirketinden 5’i yatırımcılarına kazandırırken, sektörün lideri Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ oldu.

Hisseleri kasım ayında yüzde 14,3 artan Otokar, Romanya ile imzaladığı 857 milyon avro değerindeki askeri araç anlaşmasıyla dikkat çekti. Şirket, Romanya Savunma Bakanlığı’na bağlı Romtehnica için 1059 adet 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç teslim edeceğini duyurdu.

TürkTraktör ise yüzde 11,8’lik değer artışıyla Otokar’ı takip etti. Tofaş yüzde 5,3, Doğuş Otomotiv yüzde 1,8 ve Ford Otosan yüzde 0,2 oranında kazandırdı. Öte yandan Karsan Otomotiv yüzde 16,6, Tümosan Motor yüzde 3,7 ve Anadolu Isuzu yüzde 2,1 oranında kayıp yaşadı.

Yılın en çok kazandıranı: Karsan

2024 yılı genelinde otomotiv şirketlerinin performansına bakıldığında, yüzde 50,9’luk değer artışıyla Karsan Otomotiv zirvede yer aldı. Şirket, Toyota Motor Europe ile yaptığı hidrojen teknolojisi işbirliğiyle dikkat çekerken, Avrupa’da yaygın elektrikli araç ağı ve hidrojen yakıt hücreli modelleriyle sektörde öne çıkıyor.

2024’te Tümosan yüzde 38,3, Ford Otosan yüzde 37,5, TürkTraktör yüzde 21, Otokar yüzde 13, Anadolu Isuzu yüzde 3,2 ve Tofaş yüzde 1,7 kazandırdı. Ancak Doğuş Otomotiv, yıllık bazda yüzde 2,9’luk düşüşle yılın tek kaybettiren şirketi oldu.

Piyasa Değerinde Ford Otosan lider

Halka açık otomotiv şirketleri arasında piyasa değeri en yüksek olan şirket Ford Otosan oldu. Şirket, kasım ayını 339 milyar 329 milyon 970 bin liralık piyasa değeriyle tamamladı. Onu 99 milyar lira piyasa değeriyle Tofaş ve 77,8 milyar lira değeriyle TürkTraktör izledi.

Kasım ayında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 2,3 artışla 3,24 milyar dolara ulaşırken, otomotiv endüstrisinin payı yüzde 16,6 oldu. Ocak-Kasım 2024 döneminde otomotiv ihracatı yüzde 6 artışla 33,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.