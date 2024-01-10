Kıymetli maden fonları 2023’te yatırımcısına %77,9 kazandırdı

Özellikle yeni kurulan fonlar, yatırım fonlarına ve emeklilik fonlarına ilgiyi ortaya koydu. Hem Fitch Ratings hem de Standard & Poor’s’un (S&P) Türkiye’nin not görünümü iyileştirmeleri de yatırımcıların TL varlıklara yönelmesini destekledi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş eğilimi sermaye piyasalarını olumlu etkilerden, seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ve yabancı yatırımcılarla yapılan toplantılar da sermaye piyasalarına yabancı yatırımcıyı çekmek için büyük önem arz etti.

Böylece, yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları geçen yıl sırasıyla yüzde 63 ve yüzde 53 değer kazandı. Söz konusu fonlar içinde en çok kazandıran yatırım fonlarında yüzde 77,9 ile “Kıymetli Maden Fonları”, bireysel emeklilik fonlarında da yüzde 84,9 ile “Kıymetli Madenler” oldu.

Ekim ayında başlayan İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güvenli liman varlıklara talebi artırdı. Altın yıl içinde 2 bin 145 dolarla rekor seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı, bu gelişmelerle 2023 yılını yüzde 78,7 artışla 1.960 liradan tamamladı.

Böylece yatırımcılar da en fazla kıymetli maden fonlarına yöneldi. Yatırım fonlarında kıymetli “Kıymetli Maden Fonları”nı yüzde 67,9 ile “Serbest Fon”, yüzde 67,3 ile “Karma ve Değişken Fonlar” izledi. Bireysel emeklilik fonlarında da “Kıymetli Madenler”in ardından “Karma” yüzde 67,8, “Fon Sepeti Fonu” yüzde 66,4 değer kazandı.