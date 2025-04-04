Koç Holding temettü dağıtımını onayladı: İşte kar payı tutarı ve ödeme takvimi!

Koç Holding, 2024 yılına ilişkin temettü dağıtım kararını Genel Kurul’da onayladı.

Koç Holding ne kadar kar payı dağıtacak?

Şirket, pay başına brüt 6,88 TL, net 5,848 TL nakit kar payı dağıtacağını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, temettü ödeme tarihinin 10 Nisan 2025, yatırımcı hesaplarına geçiş tarihinin ise 14 Nisan 2025 olarak belirlendiği ifade edildi.

Koç Holding’in 2024 yılı net dönem karı, bir önceki yıla göre yüzde 99 azalarak 1,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Şirketin bu yılki temettü dağıtımı, azalan kâra rağmen hissedarlarına nakit kar payı verme kararını koruduğunu gösteriyor.

Koç Holding tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kâr dağıtımının Yönetim Kurulu’nun ekteki kâr dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kâr payı ödeme tarihinin 10 Nisan 2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Hissedarlar, 10 Nisan itibarıyla temettü haklarını kullanabilecek, ödemeler ise 14 Nisan’da hesaplarına geçecek.