Koç Metalurji, Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlıyor
Koç Metalurji AŞ payları bugünden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Haber Merkezi
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Koç Metalurji'nin 125 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Halka arzedilen Şirket payları bugünden itibaren Yıldız Pazar'da 20,50 TL/pay baz fiyat, "KOCMT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.
Payın maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.
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