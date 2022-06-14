Kocaer Çelik, halka arz için gün sayıyor

Erkan ÇAKAN

Çelik profil üretiminde Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Kocaer Çelik, borsaya açılmak için gün sayarken, yatırımlarla katma değerli ürünlerin payını da artırmayı hedefl iyor. Çelik sektöründe katma değerli ürün üretimiyle öne çıktıklarını ve bunu daha da büyütmeyi hedefl ediklerini belirten Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, gelişmiş ülkelere yüksek kaliteli çelik ürünleri ihraç ettiklerini söyledi. Son dönemde güneş enerjisi şirketlerinden yoğun talep gördüklerini ifade eden Kocaer, “ABD, Çin ve İspanya’nın en büyük solar enerji şirketlerinden yoğun sipariş alıyoruz. Katma değerli ürün üretimimiz sayesinde globalde tercih edilen marka olduk. Yatırımlarımız devam ediyor ve katma değerli ürün çeşidimizi artırmayı hedefl iyoruz. Üretim tesislerinde modernleşiyoruz. Üretimde robotik sistemlerin yanı sıra otomasyona ağırlık verdik” dedi.

Çalışanlara ara zam yolda!

Halka arz başvurusunu yaptıklarını ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay beklediklerini kaydeden Kocaer, şirketi büyütmek için halka arzın yanı sıra ortaklığı da düşündüklerini söyledi. Dünyanın önde gelen 2 büyük şirketle ortaklık için görüşmeler yaptıklarını kaydeden Kocaer, “Bir şirket hisselerimizin yüzde 51’ini diğeri de yüzde 80’ini istedi. Yönetim elimizden gidecekti. Bu talepleri reddettik. Çünkü bu şirkette çalışanların alın teri var. Bu şirketi vermek çalışanlara ihanet olurdu” dedi. Şirkette en düşük maaşın 6 bin lira olduğunu kaydeden Kocaer, enfl asyon karşısında alım gücü düşen çalışanlara temmuz ayında iyi bir zam yapmayı planladıklarını vurguladı. Toplam üretim içindeki katma değerli ürün oranının yüzde 40’larda olduğunu, bu oranı bu yıl yüzde 50’ye, 2024’te de yüzde 75’e çıkacaklarını söyleyen Kocaer, “Bunun için yeni tesis yatırımları planlıyoruz. Öncelikle bir fabrikamızın ekipman ve makinelerini yenileyeceğiz. Bunun için 20 milyon dolar harcayacağız. Ayrıca katma değeri yüksek tarım makinelerinde kullanılacak yeni bir ürün geliştirdik. Şu anda testleri tamamladık. 15 gün içinde ticarileştireceğiz. Bizim üreteceğimiz parça daha düşük maliyetli ve daha dayanıklı olacak” dedi.

Enerji maliyetlerini düşürmek için yenilenebilir enerji alanında da yatırımların sürdüğünü belirten Kocaer, “Şu anda kullandığımız enerjinin yüzde 30’unu üretim tesisimizin çatısına kurduğumuz GES’den sağlıyoruz. 2023 haziran ayına kadar GES ve RES yatırımlarıyla enerjinin yüzde 100’nü tamamen yenilenebilir enerjiden sağlayacağız. Bunun içinde 10 milyon dolar yatırım planlıyoruz” diye konuştu.

Yurtdışında şirket satın almayı planlıyor

Yıllık 800 bin ton kapasiteli 3 çelik profil ile 1 galvaniz fabrikası ve çelik servis merkezi bulunan Kocaer Çelik, yurt dışında da şirket kurma ve satın almayı planlıyor. Özellikle AB ve Amerika kıtasında 2025’e kadar birçok şirket satın almayı hedefl iyor. Hakan Kocaer, şunları söyledi: “İngiltere’de MyMetal LTD adında şirket kurduk. Bu şirketle ülkeye önemli miktarda ihracat yaptık. Bu örnekten yola çıkarak Avrupa ve Amerika kıtasında 5 yeni şirket daha kurmak için harekete geçtik. Bu şirketler satın alma şeklinde de olabilir. Dünyada bazı ülkelerde ‘ürünler ayağıma gelsin 100 dolar pahalı da olsun’ düşüncesi hakim.” Kocaer, mart sonu itibarıyla yıllık 533 milyon dolar ciroya ulaştıklarını söyleyerek, “Aynı dönemde 393 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yaptık. 12 binin üzerinde 60 farklı kalitede ürün çeşitliliğine sahibiz. 85 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 280 bin metrekarelik alanda üretim yapıyoruz. 900 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

İSO 500'e itiraz

Hakan Kocaer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine itiraz etti. Kocaer Çelik’in İSO 500 2021 listesinde genel sıralamada 102’nci, özel sektör sıralamasında 96’ncı, ihracatta 62’nci, kârlılıkta ise 63’üncü sırada yer aldığını belirten Kocaer şunları söyledi: “İSO 500, üretimden satışlar sıralamasına göre yapılıyor. Bence bu çok yanlış. Dünyada önemli olan yüksek katma değerli ürün üretmek ve yüksek kârlılıktır. Çünkü kârlılık arttıkça yatırımlarınızı büyütürsünüz. Bu yüzden ‘İSO 500 yerine kârlılıkta 500’ listesi hazırlanmalı. Ciro değil kâr yarışı yapılmalı.”