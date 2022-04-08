Konfor Mobilya halka arza hazırlanıyor

Leyla İLHAN

Bünyesinde Konfor Mobilya, Konfor Yatak, Çetmen ve 2021 sonunda geliştirdiği Cossbed online satış yatak markaların bulunduran Konfor Grup’un yeni istikameti Borsa İstanbul. Yılın ikinci yarısında borsaya açılmayı hedefleyen grup, böylece mobilya sektöründe borsaya açılan 4’üncü şirket olacak.

Grubun yeni bir yapılanma sürecine girdiğini kaydeden Konfor Grup CEO'su Ersin Serbes, ailenin soyadını taşıyan Çetmen’nin son 2 yıldan bu yana tümüyle mobilya sektörüne odaklanarak franchising vermeden 53 mağazaya ulaştığını aktardı.

Yeni yapılanmaya birlikte mobilya pazarında, Erciyes Anadolu Holding, Yataş ve Doğtaş –Kelebek’ten sonra 4’üncü sırada yer alan Konfor Grup’un 2021 yılında İSO ikinci 500 listesine 430'uncu sıradan girdiğini söyleyen Serbes, bu yıl sıralamada ilk 200’lere geleceklerini öngördü.

Fason mağazacılıkta yüksek oranlı satış yapmak mümkün iken, kar oranlarının çok düşük kaldığını dile getiren Serbes, “Katma değerli üretim için yöntemimizi değiştirdik. Markalaşma ve mağazalaşma sistemine geçtik” dedi. Turquality programına başvurduklarını aktaran Serbes, “Bu yıl bütçe gelirimizi geçen yıla göre yüzde 89 artırdık. Bunun bir kısmı enflasyondan olsa da, yurtiçi ve yurtdışı tabelalı mağazalaşma atağımızdan gelecek. İlk çeyrekte bütçemizi geçen yıla göre yüzde 150 oranında artırarak çok çok iyi bir şekilde kapattık. Böylece bütçemizi yüzde 115 oranında hedef gerçekleştirme oranına ulaştık” dedi.

Yurtiçinde 110 satış noktaları olduğunu bunların ağırlıkla merkezleri İzmir başta olmak üzere çoğunlukla, İstanbul, Ankara gibi batı bölgelerinde yer aldığını anlatan Serbes, “Bu yıl 31 yeni mağaza hedefliyoruz. Bunlar Türkiye’nin bütün sathında olacak. Bu da ayda 2-3 mağaza açmış olacağız” dedi.

Yeni hedef Avrupa pazarı

Yurtdışında 25 ülkede 45 satış nokta olduğunu bunlardan 6 ülkedeki 9 tanesinin tabelalı mağaza olduğunu söyleyen Serbes, tabelalı mağaza sayısını bu yıl 26’ya, ülke sayısını 28’e, toplam satış noktalarını ise 5’e çıkarmak istediklerini belirtti. Serbes, böylece ciro içinde ihracatın payını artırarak yüzde 29’dan yüzde 32 -33’e çıkarmak istediklerini kaydetti.

Yurtdışında 2021 yılına kadar ağırlıklarının körfez ülkelerinde iken şimdiki önceliklerinin Avrupa ülkeleri olduğunu belirten Serbes, “Viyana’da Konfor Yatak mağazasını açtık. Çok fazla Türk Avrupa’da yaşıyor. Dolayısıyla daha fazla Avrupa’da olacağız. Ayrıca Kafkas coğrafyasına yöneldik. Gürcistan, Tacikistan, Kazakistan, Tataristan gibi ülkelerde anlaşmalarımızı yaptık. Şu anda inşaat aşamasında mağazalarımız. Yakın zamanda buralarda mağazalarımız açılacak” dedi. Kurumsallaşma ile birlikte bu yıl içinde halka arz çalışmalarına başlamayı planladıklarını söyleyen Serbes, “Yılın ikinci yarısında bu hedefimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece borsada işlem gören 4’üncü mobilya firması olacağız” diye konuştu.

İzmir'de tek çatı altında en büyük fabrikayı açıyor

Ersin Serbes, İzmir Kemalpaşa’da 463 bin metrekarelik bir alanda yeni bir fabrika yatırımları olacağını da duyurdu. Serbes, “İzmir’de havaalanına yakın döşeme fabrikamız vardı. Yatak ve yay fabrikamız ise Pancar OSB’de. Bu dağınıklık maliyetlerimizi artırıyor. Üretim verimliğimizi ve rekabet gücümüzü artırmak için 2021 sonu gibi yeni tesise başladık. Böylece tek çatı altında üretim yapan en tesis olacak. Gelecek 20 yılı da öngörerek depolama ve lojistik alanlarına 20- 30 bin metrekare ayırdık. Kapasitemizi yüzde 100 artıracak. Çalışan sayımızı 1000’den 2 bine çıkaracağız. Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde taşınmayı sağlamak” dedi. Havaalanındaki fabrikalarının bulunduğu alanların artık konut alanına dönüştüğünü aktaran Serbes, “Bu mülklerimiz taşıyınca 250-300 az katlı konut yapılabilecek alan çıkacak” dedi.