Koza Polyester halka arzına 1,8 milyon yatırımcıdan rekor talep

Gaziantep’te 2011 yılında Akınal ailesi tarafından kurulan geniş üretim yapabilme kabiliyeti ile birçok farklı sektöre hitap eden Koza Polyester, yarın (13 Nisan 2023, Perşembe) KOPOL koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Koza Polyester’in halka arzında 44.390.000 TL nominal değerli pay, 24,50 TL sabit fiyatla yatırımcıyla buluştu. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1.087.555.000 TL oldu. Halka arzda en büyük pay yüzde 75 ile yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılırken, yurtiçi kurumsal yatırımcıların payı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti. 5-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen halka arza 1.850.175 yatırımcıdan halka arz edilen 44.390.000 nominal değerli payların 5,08 katına denk gelen 225.411.467 TL’lik nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelirken, rekor talebin sonucunda 1.729.152 yatırımcı Koza Polyester’e ortak oldu.

Halka arz geliri ile finansal borç azaltılacak

Koza Polyester, tekstilden plastiğe, kauçuktan suni deriye kadar farklı sektörlerin en önemli hammadde üreticilerinden biri olma özelliği taşıyor. Lokal ve global müşterilerine yüksek katma değerli ürünler sunma vizyonuyla hareket eden Koza Polyester, sürdürülebilir büyüme için katma değerli ürünler geliştirip üreterek sektörün öncü şirketleri arasında önemli bir güce sahip bulunuyor. Halka arz sonucunda halka açıklık oranı yüzde 20,54 olan Koza Polyester, halka arzdan elde ettiği gelirin yüzde 75’ini mevcut kredilerin bir kısmını kapatarak finansal borcunun azaltılmasında, yüzde 25’ini ise net işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanacak.

Koza Polyester Yönetim Kurulu Başkanı Saim Akınal, “Halka arzımıza yatırımcıların gösterdiği ilgi bizi çok gururlandırdı. Halka arzımıza yurtiçi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının 4,88 katı, yurtiçi kurumsal yatırıcılardan ise yine planlanan tahsisat tutarının 5,68 katı talep geldi ve sonuçta şirketimizin 1 milyon 729 bin 152 yeni ortağı oldu. Tüm yatırımcılara ve yeni ortaklarımıza Koza Polyester’e gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.