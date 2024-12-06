Küresel piyasalar karışık seyrederken yatırımcıların dikkati yoğun veri gündeminde

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde bankaya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini açıklamasının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,8'e, gelecek yıl için ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya çıkardı. ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyüyeceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 1,7 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Raporda, ABD'de tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği ifade edildi.

Trump'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanlığına Paul Atkins'i aday göstermesi ve Powell'ın açıklamaları sonrasında fiyatı ilk kez 103 bin doları aşan Bitcoin, bu seviyelerden geri çekilerek 97 bin 830 dolarda dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 9 bin artışla 224 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Geçen haftadan bu yana dar banttaki hareketini sürdüren altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2.642 dolardan işlem görürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,3 seviyesinden başladı.

OPEC+ açıklamaları petrol fiyatlarını etkiledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı. Buna göre, üye ülkelerin toplam üretim miktarı 2025 ve 2026 için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak. Kararın ardından Brent petrolün varil fiyatında yüzde 0,2 azalışla 71,9 seviyelerinde alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise yeni günde yüzde 0,1 artışla 105,8 seviyesinde bulunuyor.

Kurumsal tarafta, dün açılışta yükselen kripto ile ilişkili hisselerdeki değer kaybı dikkati çekti. MicroStrategy'nin hisseleri yüzde 4,8, Robinhood'un hisseleri yüzde 2,7, Riot Platforms'un hisseleri yüzde 5 ve Coinbase'in hisseleri yüzde 3,1 geriledi.

Tüketimde toparlanma 'cılız' kaldı

Avrupa borsaları, Fransa'daki hükümet krizine karşın, bankacılık hisseleri öncülüğünde dün yükselişle kapanırken, gözler Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak büyüme ve Almanya'da sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Fitch yayımladığı raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği belirtilirken, bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2026'da yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, Euro Bölgesi'nde hane halkı reel gelirlerinin arttığı ancak tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığına işaret edildi.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,59 değer kazandı. DAX endeksinin art arda 4 gündür rekor kırması dikkati çekerken, endeks bir haftada yüzde 5,7, yıl başından bu yana ise yüzde 21,5 yükseliş kaydetti.

BoJ faiz artışı

Asya borsalarında Güney Kore'de siyasi belirsizler ve bölgede açıklanan ekonomik verilerle karışık bir seyir öne çıkıyor. ABD tarifelerinin Çin ekonomisi üzerindeki etkileri netlik kazanmazken, Japonya'da açıklanan verilerden alınan sinyaller risk iştahını törpüledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da reel ücretler ekim ayında yüzde 1,4 artarken, aynı dönemde hanehalkı harcamaları aylık yüzde 2,9 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Analistler, Japonya'da düzenli çalışanların temel ücretlerinin artış kaydetmesinin pozitif bir ekonomik döngünün yeni bir işareti olduğunu belirterek, piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) kısa vadede bir faiz artışı yapabileceği spekülasyonlarını desteklediğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek işsizlik oranı

16.30 ABD, kasım ayı istihdam raporu

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici beklentisi